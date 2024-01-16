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Jason Statham'ın son filmi ilk 2 günde gişelerde birinci oldu

Jason Statham'ın son filmi ilk 2 günde gişelerde birinci oldu

Ünlü aksiyon oyuncusu Jason Statham'ın başrolünde olduğu "The Beekeeper" (Arıcı: Ölüm Kovanı) filmi, vizyona girdiği ilk 2 günde dünya gişelerinde birinci oldu.

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Filmartı'dan yapılan açıklamaya göre, film 12-14 Ocak hafta sonunda ABD'de 17 milyon dolar, gösterime girdiği diğer ülkelerden de 20,4 milyon dolar hasılat toplayarak dünya genelinde 37,1 milyon dolar ile vizyondaki diğer yapımların önüne geçti.

Film eleştirilerinin, oyuncuların, yönetmenlerin, fragmanların ve sinema haberlerinin yer aldığı ünlü internet sitesi Rotten Tomatoes'da da filmin izleyici puanı yüzde 93 oldu.

Boxoffice'den edinilen bilgiye göre, Türkiye'de hafta sonu en çok izlenen yapımlar arasında 8. sırada yer alan "The Beekeeper"ı 20 bin 281 kişi izledi.

Jason Statham'ın bu yıl sinemalarda gösterime giren tek filmi olan yapım, IMAX, ScreenX ve 4DX formatlarında, Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle sadece sinemalarda gösteriliyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Eski bir ajan olan Adam Clay, değer verdiği insanların bir dolandırıcılık planına kurban gitmesi üzerine intikam almaya karar verir. Dolandırıcıların daha büyük bir amaca hizmet ettiğini öğrenen Clay, bu işin kökünü kazımadan rahat etmeyecektir. Fakat dolandırıcıların bilmediği şey, Adam Clay'in eski bir 'Beekeeper' ajanı olduğu ve amacına ulaşana kadar kimsenin onu durduramayacağıdır."

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