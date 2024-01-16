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Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy'den aday oldu

Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy'den aday oldu

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart seçimleri sebebiyle Kadıköy'den aday oldu. TKP'den gerçekleştirilen açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Kadıköy Halk Dayanışması ittifakının tüm bileşenleriyle yerel seçim çalışmamızı başlatacağız" ifadeleri kullanıldı.

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Yerel seçimlere az bir zaman dilimi kalmışken Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta gerçekleşecek seçimlerde Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu.

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun adaylığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Türkiye Komünist Partisi’nden Kadıköy Halk Dayanışması Adayı olarak yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkan Adayı gösterilmesine karar verilmiştir" denildi.

TKP açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kadıköy, emekçilerin, bilim, sanat, kültür kurumlarının, kadın, ekoloji ve siyaset çevrelerinin bir arada yaşadığı birikimli bir yaşam alanıdır. Kadıköy aynı zamanda 81 ilden insanın bir arada yaşadığı çağdaş kimliği ile ön plana çıkmış yerellerden biridir. Kadıköy halkı bu birikimi ile savunduğumuz programı uygulayabilecek potansiyele sahiptir. Kadıköy’ün bu rolü üstleneceğine ve yerel yönetimlerde yeni bir dönemin başlatılmasında rol oynayacağına inanıyoruz.

Fatih Mehmet Maçoğlu’nun adaylığını destekleyen ve değerlendirme aşamasında olan siyasi parti ve kurumlarla görüşmeler devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde Kadıköy Halk Dayanışması ittifakının tüm bileşenleriyle yerel seçim çalışmamızı başlatacağız.

Kadıköy’de güçlü bir halk ittifakı ve işbirliği ile komünist esaslara dayalı halkçı belediyeciliğin en ileri örneklerinden birini hep birlikte yaratacağız."

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