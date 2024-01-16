Atatürk’e hakaret eden sanık tahliye edildi

İSTANBUL Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın, ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşarak Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık tahliye edildi.

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Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Bostancı ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85’inci yılında Gayrettepe’de bulunan Hacı Nimet Özden Camii’nde Cuma namazı sırasında imamın Atatürk’e dua etmesine tepki gösteren Bostancı camiden ayrıldı. Yolda yürürken video çeken Bostancı, Atatürk’e ve ona dua eden imama hakaret etti.

Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Bostancı, Ümraniye’de yakalanarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İddianamede, sanığın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor.