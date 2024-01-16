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Emekliye ek zam günü! Kabine toplantısı başladı! Emekli zammını Erdoğan açıklayacak...

Emekliye ek zam günü! Kabine toplantısı başladı! Emekli zammını Erdoğan açıklayacak...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Kabine toplantısından çıkacak kararda. Kabine'de Maliye ve Çalışma Bakanlıklarının yaptığı emekliye ek zam çalışmaları masaya yatırılacak ve son karar verilecek. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı açıklayacak. En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Memur emeklisi ile Bağ-Kur emeklisi arasındaki fark kapanacak mı? İşte masadaki formüller...

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SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşı alan milyonlarca insanın merakla beklediği Kabine Toplantısı, Beştepe 'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni zam oranını açıklaması bekleniyor. Kabine'de alınan kararın hızlıca Meclis'e sevk edilerek emekli maaşları ödenmeden yasanın çıkartılması bekleniyor. 

Memur ve SGK emeklisi arasında zam farkı

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklisine yüzde 49,25, asgari ücretliye enflasyondan bağımsız olarak yüzde 49,11 zam verildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilere ise 2023 yılının ikinci yarısına ait aylık enflasyon farkı olan yüzde 37,57 oranında zam yapıldı.

En düşük emekli maaşı kaç lira olacak...

Emekliler arasındaki yaklaşık 12'lik zam farkı homurdanmalara neden oldu. 31 Mart yerel seçimleri öncesi, emeklileri memnun etmek için iktidar kanadı harekete geçti. En düşük emekli maaşı mevcutta 7500 lirayken bu rakamın 11 bin liranın üzerine çıkarılması ve emeklilerin maaş zamlarının da yüzde 50 civarına tamamlanması beklentisi ortaya çıktı.

Kabine sonrası Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı emeklilere ek zam için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar bugün Kabine toplantısında değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yüzde 50 zamma karşı çıktığı iddiaları ise kulislerde konuşulmaya devam edilse de son kararı Erdoğan verecek. Kabine sonrası ek zam oranı ve en düşük emekli maaşının kaç lira olacağını Erdoğan açıklayacak.

Fahiş fiyat artışı ve terör...

Kabine'de enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak ilave adımlar da görüşülecek. Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma adımlarının piyasalara etkisi ve rezervlerdeki son durum değerlendirilecek.
Toplantının bir diğer gündem maddesi Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları. Bu kapsamda İstanbul'daki güvenlik zirvesinden çıkan kararlar Kabine'de de konuşulacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyi ile yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar ele alınacak.
Kabine toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sağlanması için yürüttüğü diplomatik girişimler ile Kızıldeniz'deki gerilim de masada olacak. .

Emekliye ek zam için 2 formül var

1. Formül: 2024'ün ilk yarısında enflasyonun yüzde 24 olması bekleniyor. Yani Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24, memur emeklilerinde ise yaklaşık yüzde 18,60 olacak. Dolayısıyla Temmuz ayında memur emeklilerinin yüzde 5-6 daha düşük zam alma durumu oluşacak. 

Bundan dolayı Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılacak refah payında bu durumun da dikkate alınacağı bir formül masada bulunuyor. Bu rakamlar değerlendirildiğinde yüzde 43-45 arasında bir emekli zammı söz konusu olabilir. Emekli kök maaş zammının yüzde 45'e tamamlanması durumunda ise yüzde 7,43 oranında refah payı uygulanmış olacak.

2. Formül: Masada en güçlü seçeneklerden bir tanesi de SSK, Bağ-Kur emekli zammının memur emeklisi ile aynı seviyeye çekilmesi. Bu durumunda SSK ve Bağ-Kur'lular memur emeklisi gibi yüzde 49,25 zam alacak. Bu durumda yüzde 11,68'lik refah payı söz konusu olacak.

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