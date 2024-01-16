Özgür Özel'den Meral Akşener'e: Kendi bildirinizi imzalayın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e muhalefet partilerinin terör saldırılarıyla ilgili ayrı bildiri imzaladığını hatırlatarak, kendi bildirilerini sunmaları çağrısında bulundu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Konuşmasının gündeminde şehitler olan Özel, "Provokasyon yapıp şehit cenazelerine militanlarına götürüp bizi protesto etmeye kalktılar" diye ağır bir ithamda da bulundu.

İktidarın, DEM'in CHP'yi ziyaret etmesiyle ilgili gelen eleştirilerine de yanıt veren CHP lideri, "CHP'ye ve CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur." yanıtını verdi.

Akşener'e çağrı: Kendi bildirinizi imzalayın

"Bu kez Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat Parti imzalamadı. CHP kendi bildirgesini MYK'sında imzalamıştı. Bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Hepsi okunsun, kim kimin yanında duruyor hepsi belli olsun. Üyelerinin vatanseverliğine, Atatürkçülüğüne sahada hepsine şahit olduğu, AKP-MHP'nin de yanlış politikalarını eleştiren İyi Parti'nin de kendi bildirgesini imzalamasını bekliyoruz. Aksi bizi çok üzüyor.

CHP seçimden oy almak amacıyla değil, herkes ayrımsız acısız yaşadığında paha biçilemeyecek, rengi olmayan iki şeyin farkında olduğunda; bütün emekçileri CHP'nin sevgi ve saygısıyla kucaklıyoruz. Sizin için başaracağız, hep birlikte başaracağız. Adalet ve Kalkınma Partisi hayat pahalılığı yaratmadı. Sadece Türkiye'yi dış politikada bizi yalnızlaştırarak kötülük yapmadı. Onlar ülkenin genleriyle oynadı. Yürütmenin başı, terör saldırısı olmuş, kimi telefon açmış kime açmamış onun tartışması sürüyor."

Erdoğan'a "şehit telefonu" tepkisi: Gurur duyuyorum

"Bazı milletvekilini arayıp bazı milletvekillerini aramazsanız her şey olmuşsunuz devlet adamı olamamışsanız demektir. Bazı telefonların gelmesi, gelmemesinden daha kötüdür. Gelmeyen telefondan gurur duyuyorum!"

Pençe-Kilit'le ilgili sorular: Bunları takip edeceğiz

"Pençe Kilit ile ilgili zafiyet var mıdır? Üs koşulları gerekli korumaya sahip olmadığı için mi saldırılar önlenemiyor? İlave tedbirler alıyor musunuz? Gözetleme ve keşif yeterli midir? Yeterli değilse neden yeterli değildir? Acil sağlık müdahalesi yeterli midir? GATA'nın, askeri hastanelerin kapatılması, altın saatte kurtarılacak birçok Mehmetçiğin ölümüne sebebiyet vermekte midir? 21 aydır Pençe Kilit Harekatı'nda sonuca neden ulaşılamamıştır? Bu soruların hepsine yanıt arıyoruz. Bu operasyonda neden hedeflere ulaşılmadığını takip etmeye devam edeceğiz. Suriye'deki askerlerimizin ihtiyaçlarının giderilip giderilmediğini takip edeceğiz. Bu sorular bizim sorularımız değil, Mehmetçiğin ailelerinin sorularıdır. "

Hükümete ABD eleştirisi

"İsveç'in NATO üyeliği için bir dönem kıyamet koparan sonra anlaşan komisyonda adımı atan AKP'ye şunu soruyoruz. Bir müttefikin terör tanımı NATO üzerinden tartışılıyorsa PKK'nin destekçisi ABD, NATO'nun birinci müttefiki ise siz ABD ile ilişkiler konusunda nasıl bir irtibat kuruyorsunuz. Siz hem PKK-YPG'yi ABD'yi destekliyor diyeceksiniz, hem can ciğer kuzu sarması olup, ABD ile f16 pazarlığı yapıp milletin gözünün içine bakıp yapacaksınız. NATO'nun bir müttefiki saldırı altındaysa bu bütün NATO'ya yapılmış bir saldırıdır."

Ekonomi tepkisi

"Ekonomi alanında Türkiye çok kötü yönetiliyor. TÜİK yüzde 72 gıda enflasyonunun arttığını söylüyor. Ama dünya gıda örgütü 2023'te gıda fiyatlarının yüzde 10 düştüğünü açıkladı. Sahte videolar yaptılar, oyu bize vermezsen vatanı böldürecekler deyip, bir kere daha oy alıp iktidarlarını sürdürdüler. 5 vakit ezan okuyan imam ve müezzinlerin özlük haklarını yine CHP savunuyor.

Onlar ezan, bayrak, vatan deyip sizden oy alıp, iktidara geldikleri günden bu yana benzin yüzde 80 artmış, 28 Mayıs'tan bugüne, 14 Mayıs'ta mazot 18.50 idi, şimdi mazot 40 lira. Bu iktidar seçimi geçirene kadar yalanla oyları toplayıp sonra size sırtını dönen iktidardır. Zeytinyağı son bir yılda yüzde 180 zam almış durumda. Memura yüzde 49.25 zam verdiler. ENAG'a göre ise zamlar en az yüzde 80 olmalıydı.

CHP'nin komisyonlarda bekleyen teklif en düşük emekli maaşının en azından asgari maaş düzeyinde olmasıdır. Gelecek sene bundan 2 kat kötü olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük açığı verildi."

"Onlar güvende, biz değiliz!"

Somalili'nin çarpıp paramparça ettiği motokuryemiz güvende değil. Soma'da her gün ölüme inenler güvende değil. Trakya'da menfezlerin altını seçime giderken hızla doldurdular ve o trende hayatlarını kaybedenler de güvende değil. Hepimiz yerine Silivri'de, Bakırköy'de yatan kardeşlerimiz güvende değil. Ama sarayda sazlı, sözlü yemek verenler güvende. Sarayda milyonlarca ampül yakanlar güvende. Purda şekerci güvende. Ne suçu işlersen işle, Süleyman'ın fotoğraf listesine girersen güvendesin. İBB'de yüzlerce terörist var diyecek, sonra siyaset diyecek. Bu yüzsüz güvende bizim evlatlarımız güvende değil.

DEM'in ziyaretiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt: Veremeyeceğimiz hesap yok

"CHP'ye ve CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Hamasetle siyaset yapanların stresi yüksek. Onlar gibi sözde değil gerçek anlamda Atatürk milliyetçisiyiz. Arkasına dizilmeyiz, imza atıp onu meşrulaştırmayız. Herkes partisine, bu milletin ferasetine güvensin. Saldırmalarının nedeni CHP'nin özgücünün yüksek olmasındadır. Bu milleti CHP boyun eğdirmeyecek. Askerimizi de savunacağız, ülkemizi de savunacağız. CHP'nin her bir neferinin alnından öpüyorum. Biz haklıyız biz başaracağız. Size güveniyorum. Gidin ve bu seçimi kazanın. CHP gerçek gücünü hepsine gösterecek."