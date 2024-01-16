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Kars yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu

Kars yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu

Kars kış mevsimiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu. her gün yüzlerce turist kentin önemli kültürel ve tarihi yerlerini geziyor.

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Kars özellikle Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin başlamasının ardından yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Gerek Turistik Doğu Ekspresi ve gerekse tur operatörleri aracılığıyla Kars’a gelenlerin ilk görmek istedikleri yer yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü oluyor.
Çıldır Gölü’ne gelen vatandaşlar burada atlı kızaklarla buz üzerinde kaymanın keyfini çıkarıyor. Çıldır’ın meşhur sarı balığından da tadan vatandaşlar, daha sonra Ani Ören Yerini geziyor.

Kars’ta yaklaşık 4-5 gün konaklayan vatandaşlar, Kars Kalesi, Harakani Türbesi, bedesten, tarihi taş köprü ve hamamları gezerek rehberleri aracılığıyla tarihi yerler hakkında bilgi alıyorlar.

Kars’ta vatandaşların son uğrak yerleri ise sırasıyla Harp Tarihi Müzesi, Kars Müzesi ve Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip Peynir Müzesi’ni ziyaret ediyorlar. Kars’da dolu dolu 5 gün geçiren misafirler, Kars Mutfağı’nda kendileri için hazırlanan bir birinden lezzetli yöresel yemeklerin tadına bakıyor, Kafkas ekibinin gösterisiyle Kars gezilerini sonlandırıyor.

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