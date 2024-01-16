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Kamyonet ile çarpışan otomobilde sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Kamyonet ile çarpışan otomobilde sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilde sıkışarak yaralanan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Kaza, Kuruçeşme Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A.E. kontrolündeki 06 BDT 251 plakalı otomobil ile E.T. idaresindeki 54 SE 431 plakalı kamyonet çarpıştı. Otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan kadın sürücü, kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü S.A.E., Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, jandarma konuya ilişkin inceleme başlattı.

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