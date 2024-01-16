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Saadet Partisi'nden Uzaya adam gönderen hükümete: Yere inip insanların durumuna bakın

Saadet Partisi'nden Uzaya adam gönderen hükümete: Yere inip insanların durumuna bakın

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, 17 bin liralık asgari ücretin yetersiz olduğunu belirterek, "Hükümet hayal satmaktan zevk alıyor. Bugün de 'uzaya insan göndereceğiz' gibi bir reklamla insanların duygusu istismar ediliyor. Uzaya adam göndermenize gerek yok, yere inip insanların durumuna bakın." dedi.

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Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıla yakın zaman geçmesine rağmen deprem bölgesindeki sorunların sürdüğünü söyledi.

Deprem bölgesinde altyapı sorunlarının devam ettiğini, bazı yerlerde salgınların olduğunu ifade eden Çalışkan, "Deprem bölgesinde yaşam konteyner kentlerde sürüyor. Elbette depremi müteakip ilk birkaç hafta için konteynerler problemi çözen bir durumdu ama görüyoruz ki hükümet konteynerleri adeta kalıcı kent olarak düşünmeye başladı." diye konuştu.

Asgari ücret artışına da değinen Çalışkan, 17 bin liranın yetersiz olduğunu savunarak, "Kiraların, ulaşım masraflarının, ev ihtiyaçlarının, çarşı pazarın bu kadar pahalı olduğu bir yerde 17 bin liranın bile ne kadar vahim olduğu ortada. Ama hükümet hayal satmaktan zevk alıyor. Bugün de 'uzaya insan göndereceğiz' gibi bir reklamla insanların duygusu istismar ediliyor. Uzaya adam göndermenize gerek yok, yere inip insanların durumuna bakın." dedi.

Çalışkan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 100 günün geride kaldığını anımsatarak, iktidarın, Filistin meselesinde samimiyetini göstermesi için İsrail ile ilişkilerin savaş bitene kadar askıya alması gerektiğini sözlerine ekledi.

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