Meclis Genel Kurulu terör gündemiyle toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Terör gündemli toplantıda Genel Kurulu bilgilendiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır ötesi operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Güler, "Şu anda orada olmasaydık, kendi şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik." dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise PKK'ya verdiği destek üzerinden KYB'ye tepki gösterdi, "Tutum değişmezse daha ileri önlemler alacağız." diye konuştu.

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TBMM Genel Kurulu, saat 15.00'te terör gündemiyle toplandı. Oturumun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörle mücadeleye ilişkin mesaj verdi.

"Terörün asıl amacı birliğimizi bozmaktır." diyen Kurtulmuş, "Teröre destek verenler aynı silahla vurulur." dedi.

Türkiye'nin sorunlarını çözmeye muktedir bir devlet olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Terör belasını da bütün unsurlarıyla tasfiye edecek, yok edecek, tarihin çöplüğüne atacaktır. Terörün önündeki en büyük engel, demokratik meşruiyetimizin kaynağı TBMM'dir, bizatihi siyasetin kendisidir, buradaki milletvekilleri, TBMM'nin ruhudur." diye konuştu.

Genel Kurulu bilgilendirmek üzere kürsüye önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler geldi. Güler özetle şunları söyledi:

"Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bugüne kadar terör örgütüne ağır darbeler indirdik. Örgütün hareket kabiliyetini bitirme noktasına geldik. Ordumuzun bölgede ne işi var diye soruluyor. Üs bölgelerinde gerekli tedbirlerin alınmadığına yönelik bilinçli ve art niyetli söylemlere şahit oluyoruz. Bunları söyleyenler Irak ve Suriye kaynaklı tehditleri unutmuş görünüyorlar. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü ülkemize yönelik eylemlerini artırmıştı. Suriye'de yuvalanan PKK/PYD-DEAŞ tarafından sınırlarımıza yönelik havan saldırıları yapıldı.

Terör saldırılarında çok sayıda kahramanımızı şehit verdik. Teröristlerin yanıbaşımızda bu şekilde yuvalanması nedeniyle sınırlarımız ötesinde kapsamlı önlemler alınmazı gerekti. Harekatlarla terör örgütünü bertaraf ettik. Operasyonlarla terör koridorunu parçalarken, Suriye vatandaşları için güvenli, istikrarlı bir yaşam alanı oluşturduk. Türkiye Suriye konusunda bedel ödemiştir ancak Suriye'ye girip önlem almadan bedel ödemiştir.

Terörü kaynağında yok etme stratejisini uyguladık. Sınırımıza oluşturulmak istenen terör koridorunu parçaladık. Şu anda orada olmasaydık, örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları daha önceki gibi devam edecekti. Kendi şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik. Bugün artık yurt içinden tek bir şehit haberi gelmiyor, üs bölgelerimize tek bir saldırı yapılmıyor. Bu da terörü kaynağında yok etme stratejimizin başarısını gösteriyor

Üs bölgelerimize gerçekleştirilen saldırılar olumsuz hava koşullarında alçakça gerçekleştirildi. Çok sayıda sızma girişimi oldu, hepsi önlendi. Sınırlarımızın ötesinde bulunan kahraman evlatlarımız üs bölgelerinde her türlü donanıma sahip bir şekilde görevlerini yürütüyorlar. Bölgedeki üslerimizde güvenlik tedbirlerini sürekli artırıyoruz. Üs bölgelerimiz, mütemadiyen güçlendirilmektedir.

Mehmetçik karşısında aciz kalan teröristlerin son çırpınışları. Teröristlerin kalbi Zap'a ulaşmamız, örgütün son direncini Pençe-Kilit sahasında ortaya koymasına sebep oldu. Pençe bölgesinde üs bölgelerimize PKK'lı teröristlerin 3 bin 151 taciz ve sızma girişimi oldu. Bu saldırılara mukabil Irak'ın kuzeyinde 1689 terörist etkisiz hale getirildi. Söz konusu harekatlarda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 114 hedef imha edildi. Son 5 günde 78 terörist etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yer de bırakılmamıştır. Bunların hiçbirisi bir şehidimizin tırnağına değmez, yüreğimizi soğutmaz. Kim destek verirse versin güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğiz."

Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşma yaptı. Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye uzun yıllardır terör örgütleriyle mücadele etmiştir. Komşularımız terörle mücadelemize destek vermeli. Gelinen noktada örgüt (PKK), Türkiye'den çok Suriye'nin ve Irak'ın güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Terör tehdidi diğer ülkelerin karşılaştığı tehditlerin çok ötesindedir. Farklı ideolojilerdeki terör örgütleri birbirleriyle etkileşim halindedir. Silah desteğiyle varlıklarını devam ettirmektedirler. Biz de stratejimizde önemli ve yeni adımlar attık. Tehdidi kaynağında bertaraf ediyoruz.



Sadece önümüze çıkan teröristleri yok etmekle kalmıyoruz, üst düzey yönetici kadrosunu da elimine ediyoruz. Irak ve Suriye sahasındaki operasyonlarımız komşularımızın egemenlik haklarına saygı göstererek nokta operasyonlarla devam etmektedir. KYB'nin (Kürt Yurtseverler Birliği) Süleymaniye'de PKK'ya alan açması örgütün güçlenmesine neden oldu. KYB'nin Suriye'deki PKK/YPG unsurlarına eğitim verdiği iyice açığa çıkmışır. Bu durum KYB ile PKK arasındaki ilişkinin boyutlarını ortaya koymaktadır.

Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya muzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına asla müsade etmeyeceğiz. PKK ile Suriye sahasında mücadele etmeye kararlıyız. Irak makamlarıyla istişare sürecimiz devam ediyor, Irak yönetiminin PKK'ya yönelik evrilmekte olan anlayışını tahkim etmek üzere çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir."