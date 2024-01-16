BIST 8.034
DOLAR 30,10
EURO 32,77
ALTIN 1.975,49
HABER /  GÜNCEL

Samsun'da yangında 1 kişi hastanelik oldu

Samsun'da yangında 1 kişi hastanelik oldu

Samsun'da çıkan ikamet yangınında 1 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Abone ol

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangında alevler evin içini sararken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen, üst katta ikamet eden komşulardan Damlanur K. (26) ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dursun Özbek "Şampiyonluk emeklilik ikramiyesi değildir" dedi, Fenerbahçe'den jet yanıt
Dursun Özbek "Şampiyonluk emeklilik ikramiyesi değildir" dedi, Fenerbahçe'den jet yanıt
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Aşırı yağış sonrası ovayı su bastı, araç su altında kaldı
Aşırı yağış sonrası ovayı su bastı, araç su altında kaldı
Fenerbahçe, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Saadet Partisi'nden Uzaya adam gönderen hükümete: Yere inip insanların durumuna bakın
Saadet Partisi'nden Uzaya adam gönderen hükümete: Yere inip insanların durumuna bakın
Kamyonet ile çarpışan otomobilde sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı
Kamyonet ile çarpışan otomobilde sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı
Müstakil evde çıkan yangın korkuttu: 1 kişi dumandan etkilendi
Müstakil evde çıkan yangın korkuttu: 1 kişi dumandan etkilendi
Ünlü şarkıcının kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcının kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
Meclis'te terör oturumu! Yaşar Güler ve Hakan Fidan şehitlerin nedenini açıkladı! ABD destek veriyor
Meclis'te terör oturumu! Yaşar Güler ve Hakan Fidan şehitlerin nedenini açıkladı! ABD destek veriyor
Hatay'da adliyeye zorla girmeye çalışan 11 şüpheliye gözaltı! Polisleri ezmeye kalkıştı
Hatay'da adliyeye zorla girmeye çalışan 11 şüpheliye gözaltı! Polisleri ezmeye kalkıştı
Yunanistan'a ait yük gemisi, Kızıldeniz'de füze ile vuruldu
Yunanistan'a ait yük gemisi, Kızıldeniz'de füze ile vuruldu
Bakan Yaşar Güler: Irak'ın kuzeyinde 1689 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yaşar Güler: Irak'ın kuzeyinde 1689 terörist etkisiz hale getirildi