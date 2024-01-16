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İngiltere’de sokaklar beyaza büründü: Okullar tatil edildi

İngiltere’de sokaklar beyaza büründü: Okullar tatil edildi

İngiltere’nin kuzeybatısında etkili olan kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, en az 37 okulda eğitime ara verildi.

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İngiltere’nin kuzeybatısında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle alarm verildi. Merseyside bölgesinde en az 35 okulda, Manchester’da ise en az 2 okulda eğitime ara verildiği belirtildi. Cadde ve sokakların beyaza büründüğü Liverpool kentinde yoğun kar yağışının devam ettiği öğrenildi.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre Lancashire bölgesindeki 2 otoyol, kaza meydana gelmesinin ardından trafiğe kapatıldı.

South Western Demiryolu işletmesi tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı hatlarda trenlerin düşük hızda hareket edeceği uyarısı yapılarak, yarın gün sonuna kadar seferlerde aksaklıklar yaşanabileceği belirtildi. Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya’da da etkili olan kar yağışı nedeniyle Aberdeenshire’de 22, Highlands’te 75 ve Shetland bölgesinde 26 okulda eğitime ara verildi.

Meteoroloji servisi, sıcaklıkların sabah saatlerinde bazı bölgelerde eksi 12 derece kaydedildiğini, gece saatlerinde ise eksi 15 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini açıkladı.

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