Samsun’da patili dostlara destek

Samsun'un Atakum Belediyesi 4 buçuk yılda patili dostlara 15 ton mama desteği verdi. 3 bin 572 yaralı sokak hayvanının yardımına koştu. Gelen ihbarlar sonucu 14 bin 296 soruna müdahale edildi. 336 patilinin de sahipli hayvan kaydı yapıldı.

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Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci öncülüğünde; Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Sokak Canlıları Ekibi, sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarının giderilmesi için hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere yerleştirdiği 25 tane mamamatik ve 85 mama kabının bakımlarını düzenli yapmaya devam ediyor.

Duyarlı Atakumluların bildirimleri sonucunda yaralı sokak hayvanların yardımına koşan ekip, yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı hayvanı Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ne teslim ederek prosedürü tamamlıyor.

Atakum Belediyesi tarafından oluşturulan ve kentteki mama odaklarını gösteren dijital harita sayesinde hayvanseverler de kentte yaşayan patili dostların beslenmelerine katkıda bulunuyor. Tüm akıllı telefonlarda standart yazılım olarak gelen ve herkesin kolayca erişebildiği Google haritalar üzerinde oluşturulan 'Can Dostlar için

Beslenme Noktaları' isimli haritaya, internete erişimi olan herhangi bir akıllı telefon, tablet ve bilgisayardan ulaşılıyor.

Kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığa önemli destekler sağlayan Atakum Belediyesi, tavuk, ördek, kaz, hindi gibi kümes hayvanlarını veba, kıran gibi hastalıklara karşı aşı uygulamaları da gerçekleştirdi.

Aşılamalar sayesinde kümes hayvanlarının sağlıkları korunurken hem doğal gıdaya erişim hem de üreticinin bütçesine de katkı sağlandı.