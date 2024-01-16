Seçil Erzan davası avukatı Rezan Epözdemir: Denizbank Genel Müdürü ile yardımcısı tanık olarak bile dinlenemiyor, dokunulmazlıkları mı var?

Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın futbol dünyasını milyonlarca dolar zarara uğrattığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın 3. duruşmasına müşteki avukatı Rezan Epözdemir'in sözleri damga vurdu. Epözdemir, "Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun tanık olarak çağrılmamasına tepki gösterdi: “Tanık olarak bile çağrılamıyorlar. Tutanağa isimleri bile yazılamıyor. Bu kişiler yargılamadan vareste midir?" dedi.

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Denizbank eski şube müdürü Seçil Erzan’ın baş sanığı olduğu, kamuoyunda “Fatih Terim Fonu” adıyla bilinen dolandırıcılık davasının duruşması tamamlandı ve dava 8 Mart'a ertelendi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada müşteki avukatlarından Rezan Epözdemir, Semih Kaya'ya “Elinizde banka içi yazışmalar var mı” diye sordu.

Mehmet Aydoğdu imzalı belge mahkemede

Semih Kaya, Seçil Erzan tarafından kendisine iletildiğini söylediği; Seçil Erzan ve Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu arasındaki bir mailleşmeyi okudu: “Şubat 2023’te de Seçil Erzan’ın bana Mehmet Aydoğdu ile mailleşmesinde sunduğu belge: ‘Semih Kaya’nın hesabında 10 milyon dolar olduğu, bunların peyderpey çıkışının yapılması… Saygılarımla Mehmet Aydoğdu’ yazıyordu.” Semih Kaya, bu dokümanı mahkeme heyetine sundu.

Denizbank kayıtları tahrif mi etti?

Ara karar öncesi müşteki ve sanık avukatlarına söz verildi. Müşteki avukatlarından ilk sözü alan Rezan Epözdemir, Denizbank tarafından bankanın Büyükdere Şubesi’ndeki kamera kayıtlarının İstanbul Emniyeti Mali Suçlar birimine 18 gün geç gönderilmesi ve bazı kayıtların tahrif edilmiş olabileceği kuşkusuyla Denizbank yöneticileri hakkındaki suç delillerini yok etme soruşturmasını hatırlattı. Rezan Epözdemir sözlerinin devamında şöyle konuştu:

Bu kişiler yargılamadan vareste midir?

“Geçen duruşmada tanık olarak dinlenmesini istediğimiz 14 kişiden 12’si kabul edildi. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu için sonraki celse değerlendirilmesine karar verildi. Taleple ilgili tutanağa isimleri bile yazılamadı. Tanık olarak bile dinlenmiyorlar. Bu kişiler yargılamadan vareste midir? Dokunulmazlıkları mı vardır?”