Murat Kurum'un konuşması sırasında güldüren anlar

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, Anadolu Aslanları İş adamları Derneğinde (ASKON) ise Genel Başkan Orhan Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Burada açıklama yapan Murat Kurum'un konuşması, davetsiz bir misafir (kedi) tarafından bölündü.

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AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Sanayi Odası'ndaki temaslarının ardından önce Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinde Genel Başkan Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Daha sonra Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen Kurum, Anadolu Aslanları İş adamları Derneğinde (ASKON) ise Genel Başkan Orhan Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu.

Murat Kurum'un açıklama yaptığı anlarda, Kurum'un konuşma yaptığı platforma çıkan bir kedi, herkesi güldürdü. Kimsenin müdahale etmediği kedi, kısa süre sonra kendiliğinden bölgeden ayrıldı.

İşte o anlar: