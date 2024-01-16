BIST 8.032
DOLAR 30,10
EURO 32,76
ALTIN 1.960,21
HABER /  GÜNCEL

Murat Kurum'un konuşması sırasında güldüren anlar

Murat Kurum'un konuşması sırasında güldüren anlar

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, Anadolu Aslanları İş adamları Derneğinde (ASKON) ise Genel Başkan Orhan Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Burada açıklama yapan Murat Kurum'un konuşması, davetsiz bir misafir (kedi) tarafından bölündü.

Abone ol

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Sanayi Odası'ndaki temaslarının ardından önce Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinde Genel Başkan Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Daha sonra Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen Kurum, Anadolu Aslanları İş adamları Derneğinde (ASKON) ise Genel Başkan Orhan Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu.

Murat Kurum'un açıklama yaptığı anlarda, Kurum'un konuşma yaptığı platforma çıkan bir kedi, herkesi güldürdü. Kimsenin müdahale etmediği kedi, kısa süre sonra kendiliğinden bölgeden ayrıldı.

İşte o anlar:

ÖNCEKİ HABERLER
İran'dan Suriye ve Irak'a füzeli saldırı!
İran'dan Suriye ve Irak'a füzeli saldırı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
TBMM'de 'teröre karşı bildiri' konulu tezkere kabul edildi
TBMM'de 'teröre karşı bildiri' konulu tezkere kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammını açıkladı!
Seçil Erzan davası avukatı Rezan Epözdemir: Denizbank Genel Müdürü ile yardımcısı tanık olarak bile dinlenemiyor, dokunulmazlıkları mı var?
Seçil Erzan davası avukatı Rezan Epözdemir: Denizbank Genel Müdürü ile yardımcısı tanık olarak bile dinlenemiyor, dokunulmazlıkları mı var?
Starbucks'tan 'Gazze' açıklaması! Dünya çapında boykot çağrıları yapılıyordu
Starbucks'tan 'Gazze' açıklaması! Dünya çapında boykot çağrıları yapılıyordu
2 ay önce ataması yapılmış! Duran otomobile çarptı sonrası çok feci...
2 ay önce ataması yapılmış! Duran otomobile çarptı sonrası çok feci...
Samsun’da patili dostlara destek
Samsun’da patili dostlara destek
İncirlik'te çocuklar ABD'li askerlere satılmış! Epstein skandalı konuşulurken Esra Erol'da korkunç bir iddia ortaya atıldı
İncirlik'te çocuklar ABD'li askerlere satılmış! Epstein skandalı konuşulurken Esra Erol'da korkunç bir iddia ortaya atıldı
İngiltere’de sokaklar beyaza büründü: Okullar tatil edildi
İngiltere’de sokaklar beyaza büründü: Okullar tatil edildi
Aydın’da sağanak yağış yol kapattı
Aydın’da sağanak yağış yol kapattı
Metroda raylara atladı, kendisini arayan güvenliğe ‘ölmek istiyorum’ dedi
Metroda raylara atladı, kendisini arayan güvenliğe ‘ölmek istiyorum’ dedi