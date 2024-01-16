Beşiktaş Türkiye Kupası'nda 4 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. Turu'nda Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş, mücadeleden 4-0'lık üstünlükle ayrılarak adını Türkiye Kupası'nda son 16 takım arasına yazdırdı.

Abone ol

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş ile Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. Turu'nda kozlarını paylaştı. Kritik maç Tüpraş Stadyumu'nda oynandı. Müsabakayı Murat Erdoğan yönetti. Kritik maçı Beşiktaş 4-0'lık skorla kazandı ve Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdırdı.

Beşiktaş'ın gollerini 16'da Salih Uçan, 36'da ve 67'de Cenk Tosun, 87'de de Ante Rebic kaydetti. Siyah-beyazlıların teknik patronu Fernando Santos, takımın başında 2'de 2 yaptı.

Beşiktaş - Eyüpspor maçının önemli anları

01' Maç başladı

5' Son anda defans! Sol kanatta topla buluşan Onur Bulut, Rebic ile verkaçı sonrası savunmanında müdahalesiyle penaltı noktası sağ tarafında topu tekrar önünde buldu ve yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.

16' GOL | Salih Uçan, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti! Beşiktaş'ta sol tarafta topla buluşan Rebic, ortasını yaptı ve Salih Uçan kafayı vurdu. Salih'in kafa vuruşunda kaleci Berke Özer topu çıkardı. Ardından topu tekrar önünde bulan Salih Uçan, yakın mesafeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

34' PENALTI! Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ghezzal, Regattin'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Murat Erdoğan beyaz noktayı gösterdi.

36' GOL! Cenk Tosun, penaltıda hata yapmadı! Penaltıyı kullanan Cenk Tosun sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top kaleci Berke Özer'in solundan köşeden ağlarla buluştu: 2-0

45+2' İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

59' Beşiktaş atağında sol kanattan ceza sahasına giren Rebic orta açmak istedi, savunmadan seken top kornere çıktı.

67' GOL! Beşiktaş farkı 3'e çıkardı! Sol kanattan kullanılan kornerde Ghezzal sol ayağıyla ortayı yaptı. Demir Ege'nin indirdiği topa Cenk Tosun dokundu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0

87' GOL! Fark 4'e çıktı! Kale sahası ön çizgisinin biraz gerisinde sol çaprazdan bulunan Rebic'in sağ ayağıyla dokunduğu top kale sahasında Claro'ya çarparak ağlarla buluştu.

MS' Karşılaşma sona erdi.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Bakhtiyar, Umut Meraş, Demir EGE, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Ante Rebic, Cenk Tosun

Eyüpspor: Berke, Metehan, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Bekir, Seslar, Melih, Mete Kaan, Ahmed Kutucu, Mustafa Pektemek