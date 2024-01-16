İYİ Parti'den CHP ve Özgür Özel'e çok sert PKK tepkisi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, CHP ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ağır ifadeler kullandı. Dervişoğlu açıklamasında, "İYİ Parti, gece gündüz sıraya geçerek 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyenlere selam gönderenlerle, sırtını PKK'ya yaslayanlar ve onlarla herkesin gözü önünde açık ve şeffaf olarak hareket edenlerle aynı safta durmayacaktır." dedi.

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TBMM Genel Kurulu bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genel Kurulu terör saldırıları ile ilgili bilgilendirdi. Genel Kurul’da İYİ Parti adına Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu söz aldı.

Irak’ın kuzeyinde PKK terör örgütü saldırıları sonucu şehit olan askerlere rahmet dileyerek ve TBMM’de bilgilendirme yapacak bakanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dervişoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir coğrafya üzerine kurulmamıştır. Böyle bir coğrafyada yaşamanın kendi içinde barındırdığı önemli riskler bulunması doğaldır. 25 bin yıllık medeniyetin izlerini taşıyan bu topraklarda bizden başka hiçbir millet bin yıl tutunamamıştır. Biz bu topraklarda iki cihan imparatorluğu ve bir büyük cumhuriyet kurmuşuz. Bu saldırılarla da ilk kez karşılaşmıyoruz. Türk devletinin bekasına kast edenlerin akıbetini hiç şüphesiz tarih yazıyor. Herkesi uyarıyor ve tarihten ders çıkarmasını temenni ediyorum” dedi.

Dervişoğlu şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmeye ve parçalamayı hedefleyen dört parçalı terör devleti projesi niteliği itibariyle yalnızca Pençe-Kilit operasyon bölgesinden ibaret değildir. Söz konusu olan milli güvenlik tehdidi, Irak’ın kuzey doğusunun en ücra köşelerinden başlayan ve Doğu Akdeniz’e kadar uzanan bin 289 kilometrelik güney hattımız boyunca oluşturulmak istenilen bir terör devleti koridorudur. Bugün Irak’ın kuzeyinde uluslararası güçler eliyle tahkim edilmiş PKK varlığı emperyalizm 33 yıl boyunca uyguladığı strateji ve destekle mümkün olmuştur.

Suriye'nin kuzeyi batılı güçlerin desteğiyle işgal edilmiştir

Irak’ta oluşturulan bu alt yapı bugün Irak’tan toprak kopartarak bağımsızlık ilan edebilecek bir üst yapıya dönüşmüştür. Böylesi bir hamlenin gerçekleşmesi değil gerçekleşme ihtimali bile Türkiye’nin güvenliği açısından büyük bir tehdit arz etmektedir. Türkiye’yi hedef alan bu emperyalist projenin ikinci aşaması ise Suriye iç savaşı sonrasında aleni bir şekilde cereyan etmiştir. PKK, Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde 2013 yılında sözde otonom alanlar ilan etmiş, 2016 yılının mart ayında ise Suriye’nin kuzeyinin neredeyse tamamımı batılı güçlerin desteği ile işgal etmiştir.

CHP'ye sert gönderme

İYİ Parti olarak biz elbette tarafız ama Türk milletinden ve Türkiye’nin milli menfaatlerinden yanayız. İYİ Parti çözüm sürecinin failleri ile Türkiye’yi bir sığınmacı hendeği haline getirenlerle, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel ilkelerine hasımlık edenlerle asla aynı safta olmayacaktır. İYİ Parti, ‘Apo’nun heykelini dikeceğiz’ diyenlere selam gönderenlerle, ‘sırtını PKK’ya yaslayanlar’ ve onlarla herkesin gözü önünde açık ve şeffaf bir şekilde ortak hareket edenlerle, PKK’yı bir terör örgüt olarak görmeyen sözde siyasi yapılara meşruiyet kazandırmaya çalışanlarla aynı safta durmayacaktır.

İstiklal Savaşı’na riyaset eden ve Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran bu Gazi Meclis’in çatısı altında alenen terör propagandasına müsaade edildiği müddetçe terörle mücadelede eksik ve yetersiz kalınacağı aşikardır. Dünyanın hiçbir demokrasisinde devlet tarafından terör örgütü olarak tanınmış bir katil sürüsü o memleketin parlamentosunda meşrulaştırılamaz ve övülemez. Terörü övmek, terörist başına güzelleme yapmak demokrasi, hürriyet değildir, ifade özgürlüğü hiç değildir.

Düşmansanız, düşman gibi muamele görürsünüz

Her kim ki bu Gazi Meclis’te teröristlerin hain eylemlerinin kirli emellerine kendisini alet ederse ve vatanımızın birliğini, bölünmez bütünlüğüne kast ederse bunun bedelini ödeyecektir. Bir taraftan sırtını eli kanlı terör örgütünün şiddet eylemlerine dayayan diğer taraftan dönüp sözde barış ve demokrasi havariliği yapan ikiyüzlülere ve etnik bölücülere buradan sesleniyorum, Türk milletinin düşmanıysanız düşman gibi muamele görmeni kaçınılmaz olacaktır. Her kim ki bir yandan PKK terör örgütünün şiddet faaliyetleri karşısında sus pus oluyor, diğer yandan gelip de barış ve demokrasi havariliği yapıyorsa biliniz ki onlar ikiyüzlü kirli bir siyasetin maşası durumundadırlar.

"İmza atmak şehitleri engellemiyor" diyenler TBMM'yi küçümseyenlerdir

Pençe-Kilit harekat bölgesi başta olmak üzere kahraman Türk ordusuna yönelik yoğunlaşan bu saldırılar hem bir iç muhakemeyi hem de doğru durum tespitiyle birlikte etkili çözüm iradesinin ortaya konulmasını zaruri kılmıştır. Türk milletinin hep birlikte bir millet olma şuurunun Gazi Meclisimiz eliyle tüm dünyaya duyurulması gerekmektedir. ‘İmza atmak şehit vermemizi engellemiyor’ diyenler Türk milletinin ve TBMM’nin iradesini küçümseyenlerdir. Terörle mücadelen yana mısınız yoksa değil misiniz bunu bu büyük millete açıklayın. Meclis’i küçümseyen, küçümsemek isteyenlere tavsiyemiz Türk milletinin yeni devletini kurarken Meclis uhdesinde yürüttüğü milli mücadelesini ve Türk tarihini bir kez daha okumasıdır.”