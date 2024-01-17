AK Parti İBB adayı Murat Kurum sokağa indi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimler öncesi sokakta halkla bir araya geldi. Kurum'a vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi.Abone ol
Yaklaşan yerel seçim öncesi, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, şehrin farklı bölgelerinde halkla buluştu. Yürüyüş ve esnaf ziyaretleriyle sürdürülen etkinlikte, Murat Kurum'a yoğun ilgi gözlendi.
Sokaklarda vatandaşlarla samimi bir diyaloglar kuran Murat Kurum, halkın sorularını dinledi ve sık sık fotoğraf çektirdi. Murat Kurum'un adaylık sürecindeki performansına yönelik destek, halkın aday üzerindeki güvenini yansıttığı şeklinde değerlendirildi.