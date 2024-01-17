BIST 8.032
DOLAR 30,11
EURO 32,77
ALTIN 1.964,03
HABER /  GÜNCEL

AK Parti İBB adayı Murat Kurum sokağa indi

AK Parti İBB adayı Murat Kurum sokağa indi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimler öncesi sokakta halkla bir araya geldi. Kurum'a vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi.

Abone ol

Yaklaşan yerel seçim öncesi, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, şehrin farklı bölgelerinde halkla buluştu. Yürüyüş ve esnaf ziyaretleriyle sürdürülen etkinlikte, Murat Kurum'a yoğun ilgi gözlendi.

Sokaklarda vatandaşlarla samimi bir diyaloglar kuran Murat Kurum, halkın sorularını dinledi ve sık sık fotoğraf çektirdi. Murat Kurum'un adaylık sürecindeki performansına yönelik destek, halkın aday üzerindeki güvenini yansıttığı şeklinde değerlendirildi.

İşte o anlar:

İlgili Haberler
Murat Kurum'un konuşması sırasında güldüren anlar
ÖNCEKİ HABERLER
Seçil Erzan ve Semih Kaya'ya Denizbank'tan suç duyurusu!
Seçil Erzan ve Semih Kaya'ya Denizbank'tan suç duyurusu!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda 4 golle turladı
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda 4 golle turladı
İYİ Parti'den CHP ve Özgür Özel'e çok sert PKK tepkisi
İYİ Parti'den CHP ve Özgür Özel'e çok sert PKK tepkisi
Tam nikahı kıyılıyordu, sınır dışı edildi!
Tam nikahı kıyılıyordu, sınır dışı edildi!
Depremi önceden bildirecek teknoloji, ilk olarak Sakarya'ya kuruluyor
Depremi önceden bildirecek teknoloji, ilk olarak Sakarya'ya kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı ile görüştü
Murat Kurum'un konuşması sırasında güldüren anlar
Murat Kurum'un konuşması sırasında güldüren anlar
İran'dan Suriye ve Irak'a füzeli saldırı!
İran'dan Suriye ve Irak'a füzeli saldırı!
TBMM'de 'teröre karşı bildiri' konulu tezkere kabul edildi
TBMM'de 'teröre karşı bildiri' konulu tezkere kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammını açıkladı!
Seçil Erzan davası avukatı Rezan Epözdemir: Denizbank Genel Müdürü ile yardımcısı tanık olarak bile dinlenemiyor, dokunulmazlıkları mı var?
Seçil Erzan davası avukatı Rezan Epözdemir: Denizbank Genel Müdürü ile yardımcısı tanık olarak bile dinlenemiyor, dokunulmazlıkları mı var?