Seçil Erzan ve Semih Kaya'ya Denizbank'tan suç duyurusu!

Denizbank Toptan Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu, Seçil Erzan ve Semih Kaya'ya karşı özel belgede sahtecilik suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Aydoğdu, Seçil Erzan'ın kendisine gönderdiği kredi ile ilgili bir mailin değiştirilerek kamuoyunu yanılttığını öne sürdü. Teftiş Kurulu raporları ve Erzan'ın savcılık ifadesiyle desteklenen suç duyurusunda, özel belgede sahtecilik sebebiyle kamu davası açıldı.

Abone ol

Denizbank Toptan Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu, Seçil Erzan ve Semih Kaya hakkında, 'özel belgede sahtecilik' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Aydoğdu, kendisine Seçil Erzan tarafından kredi ile ilgili bir konuda gelen mailin, değiştirilerek kamuoyunun yanıltıldığını belgelerle ortaya koydu. Suç duyurusunda, Denizbank Toptan Bankacılık (Kurumsal ve Ticari Bankacılık) Grubu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun istese de Yatırım Fonu konusunda karar alamayacağı, bu konudaki yetkinin Yatırım Bankacılığı bölümünde olduğu net şekilde vurgulandı. Dava dosyasında, Seçil Erzan'ın savcılık ifadesindeki, "Semih Kaya isimli ... şahıslar, benden belge aldılar. Bu belgeler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu belgeler şahıslar para verirken oluşturulmamıştır, bu belgeler benim parayı ödemeyeceğim dedikodusu duyulunca 2023 yılının ilk aylarında benden alınmış, gerçeği yansıtmayan belgelerdir." sözlerine de yer verildi.

Seçil Erzan ve Semih Kaya'ya bir dava daha

Fon vurgunu ile Türkiye'nin konuştuğu kadın haline dönüşen Seçil Erzan ile, davada parasını fazlası ile geri aldığı iddia edilen Semih Kaya'ya bir dava daha açıldı. Erzan ve Kaya'nın, 'özel evrakta sahtecilik' yaptığı iddia edildi. Denizbank Toptan Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu, kendisi ve kurumunu zora sokan mailin sahte olduğunu belirterek, Semih Kaya ve Seçil Erzan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başka bir maile gelen "okundu" bildirimi ile hedef alındı

Aydoğdu'nun, suç duyurusu dosyasında Seçil Erzan ve Semih Kaya'nın organize olarak 'özel belgede sahtecilik' yaptığı belirtildi. Aydoğdu'nun, bir kredi ile ilgili maili okuduğu, bu okundu bilgisinin de fon olayları ile ilişkilendirilecek şekilde yeniden düzenlendiği belirtildi.

Teftiş kurulu iddia edilen mailin olmadığını ortaya koydu

Bankanın kurumsal maili incelendi. Seçil Erzan ile Mehmet Aydoğdu arasında fon ile ilgili hiçbir yazışmanın olmadığı saptandı. İncelemede, Seçil Erzan'ın kredi ile ilgili bir maili değiştirerek, "Seçil selam, detay anlattığın üzere 2180413SK açık uçlu fonumuzda norminalin 10.000.000 USD yasal süreyi beklemeden maksimum 1 ay içerisinde peyderpey çıkışının yapılıp muhasebeleşmesi uygundur." şekline dönüştürüldüğü tespit edildi.

"Aydoğdu'nun fon ile ilgili yetkisi yok"

Suç duyurusunda dikkat çeken bir nokta da, Denizbank Toptan Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun fon ile ilgili karar alma yetkisinin olmaması... Belgede, Denizbank Toptan Bankacılık (Kurumsal ve Ticari Bankacılık) Grubu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun istese de Yatırım Fonu konusunda karar alamayacağı, bu konudaki yetkinin Yatırım Bankacılığı bölümünde olduğu net şekilde vurgulandı.

Seçil Erzan'ın savcılık ifadesindeki sözleri: Gerçeği yansıtmayan belge

Seçil Erzan'ın savcılık ifadesindeki, "Semih Kaya isimli ... şahıslar, benden belge aldılar. Bu belgeler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu belgeler şahıslar para verirken oluşturulmamıştır, bu belgeler benim parayı ödemeyeceğim dedikodusu duyulunca 2023 yılının ilk aylarında benden alınmış, gerçeği yansıtmayan belgelerdir." sözlerinin de Aydoğdu'yu doğruladığına dikkat çekildi.

"Özel belgede sahtecilik" nedeniyle kamu davası

Seçil Erzan ve Semih Kaya hakkındaki Teftiş Kurulu'nun tespit ettiği raporlar, Erzan'ın savcılık ifadesi ve diğer belgeler suç duyurusuna eklenerek, 'özel belgede sahtecilik'iddiasıyla kamu davası açıldı.