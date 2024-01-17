BIST 8.032
DOLAR 30,12
EURO 32,73
ALTIN 1.954,69
HABER /  GÜNCEL

Sultanbeyli’de horoz dövüşçülerine polisten suçüstü

Sultanbeyli’de horoz dövüşçülerine polisten suçüstü

Sultanbeyli’de polis ekipleri tarafından horoz dövüştürülen adrese düzenlenen baskında 2 suçüstü yakalanırken, horoz dövüşünü izleyen 19 kişiye toplamda 122 bin TL idari para cezası uygulandı.

Abone ol

Sultanbeyli’de Battalgazi Mahallesi’nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine polis harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği baskında, bir evde kurulan alanda horoz dövüşü yaptıran İ.A. ve M.G beraberindeki 19 kişi suçüstü yakalandı. Adreste dövüştürülürken ele geçirilen 4 horoz ile ağızlık ve pençeliklere el konuldu. Şüpheli İ.A. ve M.G. gözaltına alınırken, horoz dövüşü izleyen 19 şahsa kişi başı 6 bin 425 TL’den toplam 122 bin 75 TL idari yaptırım uygulandı. Horoz dövüştürülen zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD, Husileri yeniden terör örgütleri listesine ekleyecek!
ABD, Husileri yeniden terör örgütleri listesine ekleyecek!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Mehmet Şimşek'i çıldırtan rakamlar ortaya çıktı 7 ayda biri 7 kat diğeri 17 kat arttı
Mehmet Şimşek'i çıldırtan rakamlar ortaya çıktı 7 ayda biri 7 kat diğeri 17 kat arttı
Emeklilere ek yüzde 5 zam şoku! Tepki paylaşımları sosyal medyada rekor kırdı
Emeklilere ek yüzde 5 zam şoku! Tepki paylaşımları sosyal medyada rekor kırdı
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 'şafak operasyonu'
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 'şafak operasyonu'
Beşiktaş'ın hocası Santos'tan transfer açıklaması: 2-3 oyuncu getirmeyi düşünüyoruz
Beşiktaş'ın hocası Santos'tan transfer açıklaması: 2-3 oyuncu getirmeyi düşünüyoruz
ABD Kongresi'nden İsrail'e yardım için insan hakları ihlaline onay
ABD Kongresi'nden İsrail'e yardım için insan hakları ihlaline onay
Otomobil devinin Macaristan'daki üretimine Kızıldeniz freni
Otomobil devinin Macaristan'daki üretimine Kızıldeniz freni
AK Parti İBB adayı Murat Kurum sokağa indi
AK Parti İBB adayı Murat Kurum sokağa indi
Seçil Erzan ve Semih Kaya'ya Denizbank'tan suç duyurusu!
Seçil Erzan ve Semih Kaya'ya Denizbank'tan suç duyurusu!
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda 4 golle turladı
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda 4 golle turladı
İYİ Parti'den CHP ve Özgür Özel'e çok sert PKK tepkisi
İYİ Parti'den CHP ve Özgür Özel'e çok sert PKK tepkisi