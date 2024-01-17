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Mehmet Şimşek'i çıldırtan rakamlar ortaya çıktı 7 ayda biri 7 kat diğeri 17 kat arttı

Mehmet Şimşek'i çıldırtan rakamlar ortaya çıktı 7 ayda biri 7 kat diğeri 17 kat arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Haziran ayında yayınladığı tasarruf genelgesine uyulmadığı ortaya çıktı. Haziran ayında, yaklaşık 235 milyon TL olan devletin kırtasiye harcaması, Aralık ayına gelindiğinde yaklaşık 7 kat artarak 1 milyar 607 milyon TL'yi geçti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde valiler toplantısında yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Tasarruf tedbirlerine uyulmasını isteyen Şimşek, "Ben defterlerimi son sayfasına kadar kullanıyorum. Beyaz kağıt falan kullanmıyorum. Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası. Gösterişten uzak, mütevazı bir kamu anlayışına mecburuz." dedi.

t24 yazarı Çiğdem Toker, Şimşek'in sözlerini değerlendirdiği bugünkü yazısında Temmuz-Aralık dönemine ilişkin harcama kalemlerini paylaştı.

Kırtasiye 7 kat temsil ağırlama 17 kat arttı

Şimşek'e valilerle toplantısında "Ben defterlerimi son sayfasına kadar kullanıyorum. Beyaz kağıt falan kullanmıyorum" dedirten tablonun muhtemelen bu olduğunu yazan Toker, temsil ağırlamanın yıl sonunda 17 kat atarak rekor kırdığını yazdı.

"Emekliye gerçeğin tamamını söylemenin bedeli büyük olur"

Şimşek'in ekonomiyi "düze çıkarma" konusunda Erdoğan'dan tam yetki aldığına dikkat çeken yazar, "O günden beri de bir siyasetçi değil, bir teknokrat gibi açıklama yapmaya fazlasıyla özen gösteriyor. Ama belli ki Tasarruf Tedbirleri genelgesine uyulmasını sağlamakta zorluk çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı olarak Şimşek'in, bunun nedenlerini bilmemesine ise imkan yok. Ama bu nedenleri kamuoyuyla paylaşması zor. Gözü kulağı aylardır "üç kuruşluk artış"ta olan milyonlarca emekliye gerçeğin tamamını söylemenin bedeli büyük olur çünkü." ifadelerine yer verdi.

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