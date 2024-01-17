Emekli zammını canlı yayında öğrenen Fatih Portakal'ın tepkisi gündem oldu!

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan zam oranı belli oldu. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı kabine toplantısından çıkacak karara çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında alınan kararları duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 zam yapılacağı açıklandı. Canlı yayında emekliye ek zam oranını öğrenen gazeteci Fatih Portakal'ın verdiği tepkisi ise gündem oldu.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon rakamlarının ardından ek zam yapılıp yapılmayacağı tartışılıyordu. Yüzde 37,5'lik zammın memur ve memur emeklilerinin zam oranı olan yüzde 50'ye eşitlenmesi yönünde peş peşe açıklamalar gelmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısına çevrilmişti.

Emekliye zam oranı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında alınan kararları duyurdu. Erdoğan, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yüzde 37,5'in üzerine yüzde 5 ek zam yapma kararı aldıklarını belirtti. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı.

Fark Temmuz ayında kapanacak

Erdoğan, emekli maaşlarındaki farkın ise Temmuz 2024'te yapılacak zamlarda kapanacağını aktardı.

Bu kadar mı?

Gazeteci Fatih Portakal'ın ek zammı duyduğunda verdiği tepki gündem oldu. Canlı yayında ek zam oranını öğrenen Fatih Portakal, "Ne, yüzde 5 mi? Şu anda... Bu kadar mı? Şok edici bir şey gerçekten. Gerçekten şok edici bir karar" dedi. Portakal şunları ifade etti:



"En düşük emekli maaşı 10 bin TL. 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkardı ona bir şey demiyorum ama SSK ve Bağ-Kur emeklisine sadece yüzde 5 zam verildi. Yüzde 37 hariç. Onu aldık zaten. Ne kadar farklı bekleniyordu derseniz en az yüzde 12 bekleniyordu. Yüzde 12 yerine yüzde 5 verildi. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49 aldığı yerde siz SSK ve Bağ-Kur emeklisine artı yüzde 5 zam yapıyorsunuz.'İdare edin' demeye getiriyor Sayın Cumhurbaşkanı ve diyor ki; 'Temmuz'da eşitlenecek.' Ama hayır biz şimdi istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Yüzde 5 kime yeter? İmkansız bir şey ya gerçekten şaşırdım. En az yüzde 49'a çekileceğini tahmin ediyordum."