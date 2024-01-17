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Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonu: 12 zanlı yakalandı!

Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonu: 12 zanlı yakalandı!

Şanlıurfa'da suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinin yanı sıra Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde belirlenen 11 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonla Ceylanpınar'da bir suç örgütünün çökertildiğini kaydeden Şıldak, "12 kişi gözaltına alınmıştır. Operasyonda, 2 kilo 462 gram sentetik uyuşturucu, 54 gram esrar, 4 pompalı tüfek, 1 tabanca ele geçirilmiştir. Şanlıurfa'nın huzurunu bozan ve suç üreten bütün oluşumlar hedefimizde." ifadelerini kullandı.

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