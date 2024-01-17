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Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek

Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

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BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Kupaya bu sezon 3. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'ta oynanan karşılaşmada Artvin Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Kırmızı-beyazlılar 4. turda ise Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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