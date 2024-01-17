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Osmaniye’de 3 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi!

Osmaniye’de 3 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi!

Osmaniye’de uygulama noktasında durdurulan otomobilin arka koltuğunun altında 3 kilo 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Servet C. tutuklandı.

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halinde olan otomobili dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada otomobilin arka koltuğunun altına saklanmış poşette 3 kilo 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Otomobilde bulunan Servet C. ve Onur C. isimli şahıslardan Onur C. serbest bırakılırken Servet C. tutuklandı.

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