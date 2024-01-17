İmamoğlu'ndan Beylikdüzü metrosu tepkisi: O imza atılacak

Ekrem İmamoğlu, bu projelerin tüm rapor, etüt ve planlamalarının tamamlandığını ve uygun kredi kaynaklarının da bulunduğunu ifade ederek "O imza eninde sonunda atılacak" dedi.

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İBB Başkanı İmamoğlu, planlanan Sefaköy–Beylikdüzü–TÜYAP Metrosu ve Bayrampaşa-Eyüpsultan-Eminönü Tramvayı projelerinin hayata geçirilmesinin, Cumhurbaşkanlığı'nın gerekli imzayı atmadığı için engellendiğini belirterek bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, planlanan iki önemli ulaşım projesi olan Sefaköy–Beylikdüzü–TÜYAP Metrosu ve Bayrampaşa Eyüpsultan Eminönü Tramvayı'nın gerçekleştirilmesinin, Cumhurbaşkanlığı'nın gerekli imzayı atmaması nedeniyle başlatılamadığını ifade ederek bu duruma tepki gösterdi.

İBB Başkanı "Tüm İstanbul Duysun" ifadesiyle, projelerin önemine dikkat çekerek ve İstanbulluların bu projelerden yararlanma hakları olduğunu vurgulayarak, gerekli adımların bir an önce atılmasını talep etti. Ayrıca İmamoğlu açıklamasında, projeler için gerekli finansal kaynakların da sağlandığını belirtti ve bu projelerin İstanbul'un ulaşım altyapısını önemli ölçüde iyileştireceğinin altını çizdi.

İşte İmamoğlu'nun o tepkisi:

"Tüm İstanbul Duysun Projelerini hazır hale getirdik, uygun kredisini de bulduk. Sefaköy–Beylikdüzü –TÜYAP Metrosu ve Bayrampaşa Eyüpsultan Eminönü Tramvayı, Cumhurbaşkanlığı’nın bir imzası atılmadığı için başlanamıyor. Tüm İstanbul’a anlatacağız, eninde sonunda imzalanacak."