Beykoz'da aşırı hız yapan araç kazaya neden oldu

Beykoz'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan seyir halindeki otomobil, önündeki araçlara çarptı. Kaza da araçlar kullanılamaz hale gelirken, yaralıların da olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir otobüsün kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, saat 20.40 sırlarında İstanbul Beykoz İlçesi, Yeni Riva Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak önündeki seyir halindeki araçlara çarptı. Kaza da araçlar kullanılamaz hale gelirken, yaralıların da olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir otobüsün araç kamerasına anbean yansıdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve çok sayıda sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.