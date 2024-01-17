Cem Küçük 'yanıldım' deyip isyan etti! Bu parayla emekli Anadolu'da bile geçinilmez

SSK v Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın ardından gazeteci Cem Küçük'ten de tepki geldi. Günlerdir emekliye yüzde 50 zam yapılacağını, en düşük aylığın 12 bin TL'ye yaklaşacağını anlatan Küçük, zammın açıklanmasının ardından "SSK ve BAĞ-KUR yüzde 50'ye tamamlansaydı en azından Anadolu'da rahat ederdi fakat 10 bin TL ile Anadolu'da da rahat edemez" dedi.

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TGRT Haber'de sabah haberlerini sunan Cem Küçük, günlerdir SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 50'ye çıkarılacağını, en düşük emekli aylığının da 11 bin 500 lira ile 12 bin lira arasında olacağını iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 5 puanlık artışla zammın yüzde 42.6'da kalması üzerine Cem Küçük de isyan etti.

Adalet sağlanamadı, gerçek bu!

En düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılmasına tepki gösteren Cem Küçük, "En düşük emekli aylığı 11.500 olmalıydı. SSK ve Bağ-Kurlulara da yüzde 49 zam verilmeliydi. Adalet sağlanmadı. Gerçek bu." dedi. İşte Cem Küçük'ün o paylaşımları...

11 bin 500 olur dedik yanıldık!

- En düşük emekli maaşı hatta 11.500 TL olur dedik orada yanıldık. Öyle olacağını varsaydık. Adalet sağlanması açısından da SSK ve BAĞ-Kurlulara da memur emeklilerine verildiği gibi yüzde 50 zam verilmeli dedik. Ama olmadı. Yüzde 42,6’da kaldı. Adalet sağlanmadı.

Anadolu'da bile rahat edemezler

- SSK ve BAĞ-KUR %50'ye tamamlansaydı en azından Anadolu'da rahat ederdi fakat 10 bin TL ile Anadolu'da da rahat edemez. Burada düğme, geçen sene yanlış iliklendi. Keşke adalet sağlansaydı, adalet sağlanmadı.

Yüzde 50 ile de muhteşem bir hayat olmazdı

- SSK ve BAĞ-KUR emeklisine de yüzde 50 zam verilseydi vatandaş 10 bin TL değil de 11 bin TL alsaydı veya maaşı 15 bin TL olan 16-17 bin TL alsaydı da böyle pirüpak muhteşem bir hayat yaşamayacaktı. Ama en azından memur emeklilerine verilen zam oranıyla eşitlik sağlandı demiş olacaktık. Dolayısıyla burada da adaletin sağlanması gerektiğini söyleyelim.

Memurun 8 bin TL'si bölüştürülebilirdi

- Bu sene 40 ile 50 yaş arasında 2 milyon 300 bin kişi çok genç yaşlardaki kişilerin emekli olacağını söyleyelim. Bununda bütçeye büyük yükü oldu. Enflasyonunun düşmesi lazım. Bir istikrara kavuşması lazım. Ama o istikrar emekliler üzerinden değil de belki memurlara verilen seyyanen 8 bin TL'lik zammın bir kısmı emekliye verilebilirdi.