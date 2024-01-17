SSK ve Bağ-Kur emeklisinin hayalleri yıkıldı! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı emekli maaşları...
Milyonlarca işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul-yetim aylıklarına ek zam belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzde 37.57 olan enflasyon zammına, 5 puan eklendiğini ve zammın yüzde 42.6'ya çıkarıldığını duyurdu. En düşük emekli aylığı da 7500 liradan 10 bin liraya yükseldi. Kök maşlara göre kim ne kadar maaş alacak? Ölüm aylıkları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap...
Emekli maaşlarına ciddi iyileştirme bekleyen emekliler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı yaptığı açıklama ile büyük hayal kırıklığı yaşadı. Memur emeklisinin yüzde 50'lik zammını almayı bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57 olan enflasyon zammı 5 puan artırılarak yüzde 42,6'ya yükseltildi. En düşük aylık için 12 bin lira bekleyen emekliler bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı ve en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltildi. Kök maşlara göre kim ne kadar maaş alacak? Ölüm aylıkları ne kadar olacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap...
Ek zam kanunla yapılacak
Yüzde 37.57'lik emekli kök maaş zammı üzerinde yapılacak 5 puanlık artış ve en düşük emekli aylığının 10 bin TL'ye çıkarılması yasa değişikliği yapıldıktan sonra yürürlüğe girecek. SSK emeklileri 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta aylık alıyor. SSK emeklileri bugün itibariyle aylıklarını almaya başlayacak. Yasa çıkmadığı için en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olarak hesaplara yatacak. Ek zam yasalaştıktan sonra ek ödeme yapılacak.
Kök aylık hesabı nasıl yapılacak?
Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. Yüzde 37.57 zam sonrası kök aylığı 7 bin 500 liranın altında kalanlar yasal düzenleme yapılıncaya kadar 7 bin 500 lira alacak.
En düşük emekli aylığı 10 bin lira olurken aradaki 2 bin 500 liralık fark ek olarak yatırılacak. Örneğin, Aralık ayında 6000 lira olan kök aylık 8 bin 556 liraya çıkacak. Bu tutarın üzerine bin 444 lira eklenerek 10 bin lira ödenecek.