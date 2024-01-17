SSK ve Bağ-Kur emeklisinin hayalleri yıkıldı! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı emekli maaşları...

Emekli maaşlarına ciddi iyileştirme bekleyen emekliler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı yaptığı açıklama ile büyük hayal kırıklığı yaşadı. Memur emeklisinin yüzde 50'lik zammını almayı bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57 olan enflasyon zammı 5 puan artırılarak yüzde 42,6'ya yükseltildi. En düşük aylık için 12 bin lira bekleyen emekliler bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı ve en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltildi. Kök maşlara göre kim ne kadar maaş alacak? Ölüm aylıkları ne kadar olacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap...