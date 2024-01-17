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Perşembe günü sokağa adım atmayın! Profesör uyardı: Çok kötü olacak...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Perşembe günü sokağa adım atmayın! Profesör uyardı: Çok kötü olacak...

Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, "Özellikle hassas solunum yolu problemi olan insanlar dikkatli olmalı. Perşembe günü kentteki havanın hava kalite indeksinin 104'e ulaşmasını ve hava kalitesinin çok daha kötü olmasını bekliyoruz" dedi.

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Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, “Odun ve kömür sobaları doğal gaza oranla 3 kat daha kirlilik etkisine sahiptir. Dolayısıyla da konutlarda özellikle kış mevsiminde odun ve kalorifik değeri düşük kömürlerin yakılmasının hava kirliliği ve partikül maddenin artması açısından olumlu bulmuyorum. Onun için kış mevsiminde doğal gaz ya da kalorifik değeri yüksek yakıtların yakılması öncelikli olarak tercih edilmelidir” diye konuştu.

"Perşembe günü hava sınır değerinin 104'e ulaşmasını bekliyoruz"

Zaimoğlu, "Hava kirliliği ile ilgili bir takım değerler söz konusu. Şu anda Adana için bu değer bir takım istasyonlara göre 93 görünüyor. Bunun anlamı özellikle hassas solunum yolu problemi olan insanlar için dikkatli olmalarını gerektirecek miktar. Perşembe günü kentteki havanın partikül maddeler, karbonmonoksit, kükürt dioksit, azot dioksit ve ozon değerlenin ortalama hava kalite indeksinin 104'e ulaşmasını ve hava kalitesinin çok daha kötü olmasını bekliyoruz. 104'e ulaştığında bu değer solunum yolu problemi olan vatandaşlarımızın son derece dikkatli bir biçimde maske kullanmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

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