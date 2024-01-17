Soğuk hava geri dönüyor! İstanbul için tarih verildi: Kar kapıya dayanacak!
Meteoroloji'nin yayınladığı son hava durumu tahminlerine göre bugün Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda kuvvetli sağanak etkili olacak. Yarın Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar beklenirken, pazar günü hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul ile ilgili açıklama geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Bugün Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Yarın özellikle Marmara Bölgesi'nde yer yer kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Deprem bölgesi için sağanak uyarısı: Son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçeleri ve Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Antalya merkez ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların genellikle 1500 m üzeri yüksek kesimlerde, Kahramanmaraş’ın kuzeyinde 1100 m üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, başta Konya-Antalya karayolunun Alacabel mevkisi olmak üzere yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.