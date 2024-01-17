Soğuk hava geri dönüyor! İstanbul için tarih verildi: Kar kapıya dayanacak!

Deprem bölgesi için sağanak uyarısı: Son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçeleri ve Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Antalya merkez ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.