Efeler’de metrekareye 83 kilogram yağış düştü

Aydın’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışla birlikte Efeler ilçesine 24 saatte metrekareye 83 kilogram yağış düştü.

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Meteorolojinin yağış uyarısının ardından Aydın’da kuvvetli sağanak yağış dün gün boyunca etkili oldu. Kuvvetli sağanak yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bazı araçlar su içinde kaldı.

En çok yağışı Efeler aldı

Meteoroloji verilerine göre en çok yağış alan ilçeler ise; 24 saatlik dilimde (16.01.2024 06:00 - 17.01.2024 06:00) metrekareye Efeler’e 83, Germencik’e 44, Kuyucak Musakolu 38,5, İncirliova’ya 34,7, Karacasu 30,9 kilogram yağış düştü. Yağışların yarından itibaren aralıklar devam edeceği öğrenildi.