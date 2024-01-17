Emekli maaşlarındaki zam oranının gözden geçirilmesi talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına yüzde 5'lik ilave artışın emeklilerin beklentilerinin altında kaldığını belirterek, söz konusu artışların gözden geçirilmesini talep etti.

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Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin liraya, SSK ve Bağkur emekli aylıklarının da yüzde 5 ilave artışla yüzde 42,6'ya yükseltildiğini açıkladığını anımsattı.

Milyonlarca emeklinin en düşük emekli aylığı aldığına ve 10 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının 14 bin lira olarak hesaplanan açlık sınırının bile altında olduğuna dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:

"TÜİK dahi geçen 6 aylık TÜFE oranını yüzde 37,57 olarak açıklamıştır. Yani TÜİK rakamı bile baz alınsa en düşük emekli aylığı 10 bin 318 lira olacaktı. Kaldı ki en düşük aylık ödemesinin 7 bin 500 lira yapıldığı nisan-aralık 2023 döneminde TÜFE artışı yüzde 46,3 düzeyindeydi. Buna göre de en düşük aylık ödemesi 10 bin 972 lira olmalıydı."

"Emekli aylıkları arasındaki makas bir an evvel kapatılmalı"

Ergün, düşük emekli aylığı rakamı ile SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına zam oranının gözden geçirilmesini talep ederek, şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına yüzde 5'lik ilave artış, emeklilerin beklentilerinin altında kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve yüce Meclisimizden beklentimiz, konunun tekrar değerlendirilmesi ve emeklinin zorlu yaşam mücadelesinde bir nebze de olsa nefes alabilmesini sağlayacak yeni bir düzenlemenin hayata geçirilmesidir."

Ergün, temmuz ayı beklenmeden emekli aylıkları arasında oluşan makasın da bir an evvel kapatılmasını istedi.