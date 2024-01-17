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Ardahan'da leylekler Sibirya soğuklarına rağmen göç etmedi

Ardahan'da leylekler Sibirya soğuklarına rağmen göç etmedi

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, bu yıl Ardahan'dan göç etmedi.

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Türkiye'nin en soğuk illerinden olan kentte leylekler, her yıl olduğu gibi bu kış da sıcak yerlere göç etti. Ardahan’ın Hanak ilçesindeki iki leylek ise göç etmeyerek yuvalarında kaldı. Kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen ilçede kalan leylekler doğadan besleniyor.

Son yıllarda tüm dünyada etkili olan iklim değişikliğinin leyleklerin göç etmeme nedenlerinden olduğunu söyleyen Gürbüz Polat, "Leylekler yavru yaptıklarında üçüncü yavruyu götürmüyorlar. Ve diğer gruplarla beraber bu yavrular gidiyor. Ama şu anda burada kalan anne ve baba leylekler havaların iyi gitmesinden dolayı burada kaldı. Soğuk havayla mücadele etmek için leylekler tek ayak üzerinde durur. Bu da kan akışını hızlandırır ve bu duruş kalorifer sistemi görevi görür. İki ayak üzerinde durduğu zaman üşüyor fakat tek ayak üzerinde durduğu zaman ısınıyor. Bu leylekler şu anda bizim misafirimiz. Biz bakamıyoruz onlara ama doğadan gayet iyi şekilde beslenip doyuyorlar" dedi.

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