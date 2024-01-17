Germencik’te kaçak akaryakıt ele geçirildi

Aydın’ın Germencik ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yapan şahsın deposunda yapılan aramada çok miktarda kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince akaryakıt kaçakçılığı yapan şahsa yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Germencik’te E.Y. isimli şüpheli şahsın deposunda yapılan aramada, 2 bin litre kaçak akaryakıt (Tanker içerisinde), 90 litre kaçak akaryakıt (3x30 Litre bidon içerisinde), 2 adet akaryakıt dolum aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.