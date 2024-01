İYİ Parti Antalya Büyükşehir adayını açıkladı! Meral Akşener'den flaş açıklamalar....

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Akşener, İYİ Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayının eski MHP Milletvekili Nesrin Ünal olurken, Giresun, Kars ve Kocaeli belediye başkan adayları da açıklandı.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Akşener, toplantının başlangıcında partisinin Antalya ve Giresun belediye başkan adaylarını duyurdu.

İYİ Parti'nin Antalya Büyükşehir belediye Başkan adayı MHP'den başörtülü olarak milletvekili seçilen ancak Meclis'e bayını açarak giren Nesrin Ünal oldu. İYİ Parti'nin Giresun adayı ise işadamı Harun Cici odu.

Akşener, Metin Özat'ı Kars Belediye Başkan adayı; Kocaeli Erzurum Vakfı kurucusu Gencay Yıldıztekin'i Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurdu.

Akşener'in Grup Konuşması'ndan satır başları...

- Geçtiğimiz hafta 9 Mehmetçiğimizi daha teröre şehit verdik. 9 kahramanımız Pençe Kilit Harekâtı’nda vatanımızı terör örgütüne karşı savunurken şehit düştüler. Başımız sağ olsun. Şehitler ölmez, bu vatan bölünemez, bölmeye kalkan görür gününü.

- Biz bugün fedailerimiz için acılarımızı yüreğimize basacağız düşmanı güldürmeyeceğiz, biz bugün acımızı içimizde söndürecek birliğimizden geçit vermeyeceğiz. Herkes peşini bıraksa bile andımız olsun ki biz bu davayı kıyamete kadar güdeceğiz.

Erdoğan'ı her şehitten sonra aradım

- Bir konuya açıklık getirmek istiyorum, ben her büyük terör hadisesinden sonra her önemli dış politika krizinden sonra ilgili bakanlıkları ve cumhurbaşkanını bugüne kadar telefonla aramışımdır. 33 şehidimizde de her şeyi iptal edip hem kendilerini arayıp yani 3 bakanı arayıp, hep aramış bilgi almışımdır. Bu defa da aynını yaptık.

- Anlayamadığım bir biçimde bu defa çok enteresan sayın Cumhurbaşkanı'nı, Sayın Dışişleri Bakanı'nı, Sayın Milli Savunma Bakanı'nı aramamı gündem yaptılar.

- Sayın Hakan Fidan hemen geri döndü. Cumhurbaşkanı, sabah geri aradı. Bu saate kadar tek geri dönüş yapmayan ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler oldu.

- Günlük siyasette birbirimizi kıyasıya eleştirebiliriz ama dış dünyaya karşı bu tür konularda elbette ortak bir tutum belirlemeliyiz. Bunun için de Sayın Dervişoğlu, Sayın Aydın, ve Sayın Usta’nın organizasyonunda biz Meclis'in ortak bir beyanat, ortak bir bildiri imzalamasını teklif ettik. Ve Saadet Partisi, İyi Parti, MHP ve AK Parti bizim teklifimize evet diyerek imza attılar.

- Anlayamadığım bir biçimde çok da ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. PKK’lılar herhalde çok mutlu olmuştur. PKK’lılar herhalde bu birbirine düşen Gazi Meclis'in mensuplarına çok gülmüşlerdir.

- AK Parti’ye gıcık olmak onun yaptığı işleri eleştirmek onu sandıkta yenmek bu iddia ile ortaya çıkmak elbette bizim hakkımız ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK’lı şerefsizlere karşı.

- Neyse sakin sakin geçirdik konuyu. Şımardıkça şımardılar hadsizleştikçe hadsizleştiler! Şimdi gene şehitlerimiz oldu. Gene ben aradım, ya bu rutin! Aradım.

"Karın ağrısı İyi Parti miydi?"

- Benzer bir meclis bildirisini, DEM’in izmalamasını beklemiyoruz ama buradan da bir cıngar çıktı. Dün bir toplantı oldu o toplantıda bu 3 siyasi parti imza atacak diğer siyasi partiler imza atmayacak bu parçalı görüntüden vazgeçildi, burası çok enteresan, Numan Kurtulmuş’un imzasıyla ortak tezkere meclise sunuldu, ilginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu; karın ağrısı İyi Parti miydi?

Eskişehir 'o dümenciyi' seçmeyecektir

- Terörle mücadelede destek verdiğimiz için "AK Parti'ye yanladığımızı" söyleyenlere soruyorum. AK Parti ile el sıkışmış olsaydık, bizden ayrılan bizi çok üzen, bizi kandırmış hissettiğimiz daha başka bir söz derim de ayıp olur bir milletvekilini, bizden seçilip koşa koşa AK Parti'ye geçip Eskişehir'den aday gösterilmesi mümkün olur muydu? İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir.

- Demek ki biz kimseye yanlamıyoruz ama yahu nasıl bir dünya bu her iki tarafın da argümanları aynı. Bunların her birini ahlaksızlık görüyorum, gereğini yapmayan namerttir! İstediğiniz kadar zırlayın hür ve müstakil olarak gidip bu ülkede üçüncü yolu açıp, bu milletin sesi olacağız ve kazanacağız.

Hadi açıkça DEM Parti ile el sıkışın

- Hani her konuda oyun bozan bizdik. Hadi bakalım dürüstçe, açıkça DEM Parti ile el sıkışın. Sizin elinizi tutan mı var. Madem bizim seçmenimiz de cebinizde hadi DEM Parti ile el sıkışın da seçimleri alın bakalım... Elinizi tutan mı var, her yeri alın. Görelim bakalım neymiş dünya?

AYM kararının tanınmamasına tepki

- Yargıtay 3. Dairesi'nin AYM'yi alenen yok saydığı bir ortamda, eğer ki iktidar Anayasa'nın çiğnenmesine göz yumuyorsa, gayrı meşruluktan siyasi çıkar elde etmeye çalışıyorsa, ortaya çıkan anayasal devlet krizine engel olamıyorsa o zaman yetkiyi aldığı milletine karşı sorumluluğunu yerine getiremiyor demektir.

Madem kayıp değiller, nerede bu çocuklar?

- Aile Bakanı 'kayıp çocuk yok' dedi. O zaman Kahramanmaraş’ta Yeşilada Apartmanı’nda yaşayan 6 yaşındaki Talha Demirel nerede? Ebrar Sitesi’nde yaşayan Alya Kılınç nerede? Antakya Rönesans Rezidans’ta yaşayan 3 yaşındaki Mustafa Kemal Koşar, 1 yaşındaki Mehmet Akif Koşar nerede? Adıyaman’daki Arzıklar Apartmanı’nda yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Enes Demir nerede? 7 yaşındaki ikiz kardeşler Elif ve Esma Yapar, 17 yaşındaki şükran Yapar nerede?

- Deprem bölgesinde toplamda bine yakın çocuğun kayıp olduğu iddiası var, sadece deprem mağdurları ve kayıp yakınlarıyla dayanışma derneğine 142 kayıp çocuk başvurusu yapılmış. Madem bu çocuklar kayıp değil, neden ailelerin bundan haberi yok?