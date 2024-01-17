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Şehir hastanesi satılıyor! Körfezli Arap yatırımcıyla görüşülüyor en yetkili isim konuştu

Şehir hastanesi satılıyor! Körfezli Arap yatırımcıyla görüşülüyor en yetkili isim konuştu

Devlet Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, 22 şehir hastanesinden birinin Körfezli bir yatırımcıya satışı konusunda görüşmelerin sürdüğünü ve diğerlerinin de bunu takip edebileceğini söyledi.

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Türkiye, yurtdışından yatırım çekme çabalarının bir parçası olarak mega altyapı projelerine yabancı ortaklar aramayı sürdürüyor.

Bloomberg News'e konuşan Devlet Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, otoyollardan sağlığa kadar uzanan ve kamu-özel sektör ortaklığı olarak adlandırılan projelerde anlaşmaların mümkün olduğunu söyledi.

Satışlar devam edecek

Dağlıoğlu, daha küçük tesisleri tek çatı altında toplamak amacıyla inşa edilen 22 şehir hastanesinden birinin, Körfezli bir Arap yatırımcıya satışı konusunda görüşmelerin sürdüğünü ve diğerlerinin de bunu takip edebileceğini belirtti.

Öte yandan Dağlıoğlu, 2024 yılında en az bir otomobil üreticisi de dahil olmak üzere Türkiye'ye 13 milyar ila 15 milyar dolar arasında doğrudan yabancı yatırım gelmesini beklediğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri yatırım sözü vermişti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçtiğimiz temmuz ayında, enerjiden savunmaya uzanan 50 milyar doları aşkın bir paket kapsamında yatırım sözü verdiği Türk sektörleri arasında, sağlık da yer alıyordu. Ancak henüz önemli anlaşmalar ortaya çıkmadı.

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