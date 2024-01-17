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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sivas'ın Zara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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S.P. (31) idaresindeki 58 EP 758 plakalı otomobil, Zara-Suşehri kara yolu Kaplan köyü yakınlarında, B.B'nin (24) kullandığı 58 ABC 203 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, K.B. (50) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücüler ile araçlardaki H.P. (75), M.P. (73), S.P. (47) ve A.T. (45) yaralandı.

Yaralılar Zara ve Suşehri ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

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