BIST 8.023
DOLAR 30,13
EURO 32,79
ALTIN 1.960,57
HABER /  GÜNCEL

Pazara giden konfeksiyon yüklü minibüs dereye yuvarlandı

Pazara giden konfeksiyon yüklü minibüs dereye yuvarlandı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki halk pazarında sergi açmaya giden konfeksiyon ürünleri yüklü minibüs Süme Deresine yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Erikbeli-Kürtün karayolunu kullanarak Kürtün ilçe merkezindeki pazarda konfeksiyon ürünleri yüklü 61 S 4133 plakalı Ford Transit minibüsüyle sergi açmaya giden Ahmet Tost (66), Bağlama köyü kavşağında buzlanma sonucu kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamayıp yaklaşık 30 metrelik mesafeden Süme Deresine yuvarlandı.

Sabah erken saatlerde gerçekleştiği tahmin edilen kazada derenin içinde kalan minibüsü saatler sonra Bağlama köyüne yol çalışması yapmak için giden İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden Jandarma, Kürtün Belediyesi ve Özkürtün Belediyesi İtfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri yağış nedeniyle su debisi artan derenin ortasında kalan minibüste torpido ile koltuk arasında ayakları sıkışan sürücü Tost’u kurtarmak için dereye girerek çalışma yaptı.

AFAD ekiplerinin gelmesinin ardından kurtarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'de '1 Nisan Operasyonu' tartışması! İlk toplantı Ankara'da yapıldı, Kılıçdaroğlu da katıldı
CHP'de '1 Nisan Operasyonu' tartışması! İlk toplantı Ankara'da yapıldı, Kılıçdaroğlu da katıldı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Tuvalette uzun süre oturmak hemoroidi tetikliyor
Tuvalette uzun süre oturmak hemoroidi tetikliyor
İlkokul ve lisede takdir teşekkür alanlara 10.200 lira karne parası veriliyor!
İlkokul ve lisede takdir teşekkür alanlara 10.200 lira karne parası veriliyor!
Öldürdüğü ev arkadaşının başını buzdolabına koydu, eczacı kalfasını da katletti! O caninin davasında yeni gelişme
Öldürdüğü ev arkadaşının başını buzdolabına koydu, eczacı kalfasını da katletti! O caninin davasında yeni gelişme
Hırvatistan'dan depremden etkilenen okullar için 2,5 milyon avro katkı!
Hırvatistan'dan depremden etkilenen okullar için 2,5 milyon avro katkı!
Hamas Almanya'yı uyardı: İsrail'e tank mühimmatı gönderme planı savaşa ortak olma anlamına geliyor!
Hamas Almanya'yı uyardı: İsrail'e tank mühimmatı gönderme planı savaşa ortak olma anlamına geliyor!
Şehir hastanesi satılıyor! Körfezli Arap yatırımcıyla görüşülüyor en yetkili isim konuştu
Şehir hastanesi satılıyor! Körfezli Arap yatırımcıyla görüşülüyor en yetkili isim konuştu
Muş-Mutki karayolunda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı
Muş-Mutki karayolunda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı
Fırından sadaka kutusunu göz açıp kapayana kadar çaldı götürdü
Fırından sadaka kutusunu göz açıp kapayana kadar çaldı götürdü
Balkanlar üzerinden geliyor! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat, hava donduracak
Balkanlar üzerinden geliyor! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat, hava donduracak
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı