CHP'de '1 Nisan Operasyonu' tartışması! İlk toplantı Ankara'da yapıldı, Kılıçdaroğlu da katıldı

CHP'nin eski başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partinin yerel seçimlerde olası başarısızlığı sonrası kurultay için hazırlık talimatı verdi iddiası Ankara'nın gündemine oturdu.

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Gazeteci Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer alan delegelerden aktardığına göre, "1 Nisan Kurultay Operasyonu" olarak adlandırılan hareketi, CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Müslim Sarı yönetiyor. Müslim Sarı bu çalışma kapsamında, Türkiye haritasını 16 bölgeye böldü. Sarı’nın her bölgeye bir “temsilci” görevlendirdiği belirtiliyor. Bu temsilcilerin görevi de bölgelerinde bulunan Kurultay Delegelerini 1 Nisan’a hazırlamak.

"Hasar tespit raporu" hazırlanıyor

Geçtiğimiz Cuma günü Ankara’da Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı ilk toplantı yapıldı.

Müslim Sarı’nın koordinasyonunda, belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarının belirleneceği 25 Şubat’a kadar 16 bölge için “hasar tespit raporu” hazırlanacak. Ardından bu raporlar Kılıçdaroğlu’na sunulacak ve seçim sonrası hareket için strateji belirlenecek.

Müslim Sarı yarın da Ankara’da parti içindeki muhaliflerle bir toplantı daha yapacak.

Kılıçdaroğlu ofisine gelip Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan yakınanları da “Müslim çalışma yapıyor gidip onunla görüşün.” diyerek Müslüm Sarı’ya yönlendiriyor.

CHP'nin belediye başkan adayları ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesinden sonra oluşacak muhtemel küskünlükleri dikkate alarak hazırlanacak "hasar tespit raporunda", "hangi delegeler bize oy verebilir, kimlerin üzerinde çalışalım" gibi değerlendirmeler olacak.

Kılıçdaroğlu'na ihanet teması

Bu kapsamda sosyal medyada aktif bazı isimlerde Kılıçdaroğlu'na ihanet edildiği teması üzerinden Müslim Sarı’nın çalışmalarına psikolojik destek sağlayacak. Belirlenen bu isimlerin de Müslim Sarı ile koordineli şekilde çalışacağı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'nun, Müslim Sarı’nın bu çalışmasından rahatsız olup kendisine şikayete gelenlere “Müslim’e ben çalış dedim.” dediği öğrenildi.

Müslim Sarı ise X hesabında Şaban Sevinç'in paylaşımını alıntılayarak, "Birkaç saat önce beni aradığınızda bu iddiaların doğru olmadığını size kesin bir dille söylememe rağmen yaptığınız bu paylaşım yerel seçime doğru giderken partimize büyük zarar vermektedir. Kamuoyunun takdirine sunarım." notunu düştü.

Öte yandan, haberde Sarı'nın Kılıçdaroğlu'nun ofisi için "dergah gibi" ifadesini kullandığı öne sürülerek, Sarı'nın "Kılıçdaroğlu ile her hafta düzenli olarak görüşüp partinin gidişatını konuştuklarını, Kılıçdaroğlu'nun da kendisine gelip partiyi şikayet edenleri kendisine ve başka bazı kişilere yönlendirdiğini." dediği aktarıldı.