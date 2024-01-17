İlkokul ve lisede takdir teşekkür alanlara 10.200 lira karne parası veriliyor!

Okullarda ilk dönemin sonuna doğru gelinirken ilkokuldan liseye kadar tüm başarılı öğrencilere karne parası veriliyor. Sömestr tatiline az bir zaman kala 2024 yılı için Başarı Teşvik Programı kapsamında karne parasının ne kadar olduğu merak ediliyor.

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Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk dönem 19 Ocak’ta sona erecek. 5 Şubat’a kadar 15 günlük bir yarıyıl tatili yapacak öğrenciler daha sonrasında 2. dönem için okullarına geri dönecek ve yaz tatili için geri sayım başlayacak.

2024 yılında karne parası 10.200 TL olarak belirlendi. Okullarda ilk dönemin sonuna doğru gelinirken ilkokuldan liseye kadar tüm başarılı öğrencilere karne parası veriliyor.

Başarı Teşvik Programı kapsamında, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine asgari ücretin %60'ı kadar (10.200 TL) karne parası verilecek.

Dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan öğrencilere aylık 100 TL destek ödemesi yapılacak.

YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan öğrencilere başarı desteği verilecek.

Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencileri ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılan gençlere de net asgari ücrete orantılı destek ödemesi yapılacak.

Karne parası ödemeleri, öğrencilerin okulları aracılığıyla yapılacak.