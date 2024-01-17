Tuvalette uzun süre oturmak hemoroidi tetikliyor

Hemoroidin, anüs veya rektum bölgesindeki damarların genişlemesi ve iltihaplanması sonucu oluşan bir durum olduğunu söyleyen Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Salih Can Çelik, “Tuvalette uzun süre oturmak, anüs bölgesindeki damarlara baskı yapabilir ve hemoroit oluşumunu artırabilir. Bu yüzden tuvalette uzun süre kalınmamalı, gazete, dergi veya telefonda oyun oynayarak tuvalette vakit geçirilmemelidir” dedi.

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Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Salih Can Çelik, hemoroit (basur) hakkında açıklamalarda bulundu. Hemoroidin nedenlerinin çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabildiğini söyleyen Çelik, hemoroidin oluşumuna neden olan bazı faktörleri şöyle sıraladı:

“Kabızlık ve zorlayıcı tuvalet alışkanlıkları: Uzun süre kabızlık çekmek veya tuvalette zorlanmak, anüs bölgesindeki damarlara fazla baskı yapabilir ve bu da hemoroid oluşumuna yol açabilir. Aşırı zayıflama veya obezite: Aşırı kilo kaybı veya obezite, karın içi basıncı artırabilir ve bu da hemoroit riskini artırabilir. Hamilelik: Hamilelik döneminde, büyüyen rahim, karın içi basıncını artırabilir ve bu durum da hemoroit oluşumuna katkıda bulunabilir. Ailesel yatkınlık: Ailesel bir yatkınlık, bazı kişilerin hemoroidlere karşı daha duyarlı olmasına neden olabilir.



Uzun süre oturma veya ayakta durma: Uzun süre oturma veya ayakta durma, anüs bölgesindeki damarlara baskı yapabilir ve hemoroid gelişimini destekleyebilir. Düzensiz beslenme: Yetersiz lif alımı ve düzensiz beslenme alışkanlıkları, kabızlığa neden olabilir ve bu da hemoroid oluşumuna katkıda bulunabilir. Aşırı alkol veya baharatlı yiyecek tüketimi: Aşırı alkol tüketimi ve baharatlı yiyecekler, anüs bölgesindeki damarları tahriş edebilir ve iltihaplanmayı artırabilir.



Fiziksel aktivite eksikliği: Düzenli fiziksel aktivite eksikliği, bağırsak hareketlerini düzenlemede yardımcı olan kas tonusunu azaltabilir ve kabızlığa neden olarak hemoroit riskini artırabilir.

Kronik öksürük: Kronik öksürük, karın içi basıncını artırabilir ve bu da hemoroit oluşumunu destekleyebilir.”

“Birçok hastalığa davetiye çıkarıyor”

Opr. Dr. Çelik, uzun süre tuvalette oturmanın bağırsak hareketlerini olumsuz etkileyebileceğini ve kabızlığa neden olabileceğine de dikkat çekerek, düzenli tuvalet alışkanlıkları için fazla zorlamadan ve gecikmeden tuvalete gitmenin önemli olduğunu söyledi. Çelik, tuvalette uzun süre kalmanın sebep olduğu diğer hastalıklar hakkında şu bilgileri paylaştı:

“İdrar problemleri: Uzun süre tuvalette kalmak, idrar torbasına baskı yapabilir ve idrarın tam olarak boşaltılmasını zorlaştırabilir. Bu durum, idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Tuvalet alışkanlıklarının bozulması: Tuvalette uzun süre vakit geçirmek, normal tuvalet alışkanlıklarını bozabilir ve bu da uzun vadede bağırsak sağlığını etkileyebilir.



Hemoroit ve anal fissür ağrısı: Uzun süreli tuvalet alışkanlıkları, özellikle zorlu dışkılama sırasında, hemoroit ve anal fissür gibi anüs bölgesindeki sorunlara neden olabilir. Bu nedenlerle, tuvalet alışkanlıklarınızı düzenli tutmak ve gerektiğinde tuvalete gitmek önemlidir. Ayrıca, doğru oturma pozisyonunu korumak, gereksiz zorlamalardan kaçınmak ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek, bu tür sorunların önlenmesine yardımcı olabilir. Eğer sürekli tuvalet problemleri yaşıyorsanız veya belirtiler devam ediyorsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmeniz önemlidir.”

“Düzenli egzersiz riski azaltıyor”

Bu konuda uzman hekime danışmanın önemine değinerek düzenli egzersizin riski azalttığını söyleyen Çelik, “Hemoroit belirtileri ortaya çıkarsa, mutlaka alanında uzman bir hekim ile görüşmek ve uygun tedavi yöntemlerini belirlemek önemlidir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, yeterli lif alımına dikkat etmek ve düzenli egzersiz yapmak, hemoroit riskini azaltmaya yardımcı olabilir” şeklinde konuştu.