Araç sahipleri dikkat! Bu kez LPG'ye zam geliyor! 17 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorinden sonra zam sırası LPG'ye geldi. Otogaza (LPG) bu gece yarısı zam geliyor. LPG pompadan 37 kuruş zamlı akacak... İşte 17 Ocak 2024 Çarşamba günü akaryakıt fiyatları...

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Yeni yılla birlikte akaryakıt ürünlerine peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. 3 Ocak itibariyle 1 lira ÖTV zammı gören otogaza (LPG' bu gece yarısı bir zam daha geliyor. Otogaza perşembeden (bu gece yarısı) itibaren geçerli olmak üzer 37 kuruşluk bir artış beklendiği duyuruldu.

3 Ocak itibarıyla otogaz (LPG) grubunda 1,00 TL ÖTV fiyat artışı meydana geldi. İstanbul’da LPG fiyatları 20 liraya kadar yaklaştı. Akaryakıt tabelası gece yarısından itibaren 37 kuruş zamlı yanacak. Böylece otogaz litre fiyatı 20 lirayı aşacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL

Benzin: 36,78 TL – 36,87 TL

Motorin: 38,93 TL – 39,03TL

LPG (Otogaz): 19,73 TL – 19,49

ANKARA

Benzin: 37,50 TL

Motorin: 39,69 TL

LPG (Otogaz): 19,89 TL

İZMİR

Benzin: 37,69 TL

Motorin: 39,91 TL

LPG (Otogaz): 19,91 TL