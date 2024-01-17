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Hastane doluluk oranları arttı! Sağlık Bakanı Koca İstanbul'a dikkat çekti

Hastane doluluk oranları arttı! Sağlık Bakanı Koca İstanbul'a dikkat çekti

Son aylarda üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı da yoğun bakım doluluk oranları da arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım doluluk oranının yaklaşık yüzde 72 olduğu bilgisini verirken İstanbul'a da dikkat çekti.

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Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar, ülkemize mahsus değil. Kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde." derken şu an endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti. 

En sık grip, RSV ve Covid-19 görülüyor

Geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20’e yakın artış olduğunu kaydeden Sağlık Bakanı, en sık grip yani influenza, sonra RSV ve Covid-19'un görüldüğünü belirtti. 

Hastanelerdeki doluluk oranları

Hastane doluluk oranları hakkında da bilgisi veren Bakan Koca, "Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama % 65. Yani servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık %72." dedi.

En fazla artışın olduğu il İstanbul

"Geçen yıla göre artış var" diyen Koca İstanbul'a da dikkat çekti. Koca, "İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. Yani en fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul’daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz." dedi. 

Normalde davrandığımız gibi davranmalıyız

"Soğuk algınlığı, nezle kaynaklı şikâyetler karşısında normalde davrandığımız gibi davranmalıyız. Bu gibi şikâyetler hepimizin pek çok kez tecrübe ettiği gibi basit tedbirlerle kısa sürede geçer" diyen Bakan Koca, "Eğer şikâyetler uzun süre devam ediyorsa öncelikle aile hekimine başvurmamız gerekir. Önemli bir nokta daha var: Kronik hastalığı olanlar, hamileler, 65 yaş üstü büyüklerimiz, 2 yaşın altındaki yavrularımız üst solunum yolu enfeksiyonlarından fazlaca etkilenebilir. Bu sebeple, gecikmeden acil servislerimize başvurulması önem arz eder." dedi.

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