Laboratuvarda yaratmışlar, beyne saldırıyor! Mutant Covid-19, 8 gün içinde hepsini öldürdü
2019'un son haftalarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgına sebep olan corona virüsü salgınının çok daha ölümcül olan bir benzerinin Çinli bilim insanları tarafından geliştirildiği ortaya çıktı.
Dünya corona virüsü salgınının nereden başladığına dair sorular sormaya devam ederken Çinli bilim insanları yeniden uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu...
Corona virüsünün Çin'deki bir laboratuvardan sızdığına dair iddiaların sık sık gündeme geldiği günümüzde Çinli bilim insanların çok daha korkutucu bir bilimsel araştırmaya imza attığı ortaya çıktı.
Pekin'de görevli bilim insanlarının, "insanlaştırılmış farelerde" yüzde yüz ölümcül olan tehlikeli bir mutant Covid-19 virüsü geliştirdiği ortaya çıktı. GX_P2V olarak kodlanan bu virüsün, genetik olarak bir insana benzer şekilde davranmaya zorlanan farelerin beyinlerine saldırdığı ortaya çıktı.
Pekin Kimyasal Teknoloji Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, "Bu, GX_P2V'nin insanlara yayılma riskinin altını çiziyor ve SARS-CoV-2 ile ilişkili virüslerin patojenik mekanizmalarını anlamak için benzersiz bir model sunuyor" ifadelerini kullandı.