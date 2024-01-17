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Bağkur'luların prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi! Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bağkur'luların prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi! Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağkur'luların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz, sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor." dedi.

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Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılan iyileştirmelerin çok anlamlı olacağını belirten Işıkhan, "Çok güzel bir yıla girdik." diye konuştu.

Bağkur'luların emekli olabilmeleri için doldurmaları gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin bir soruya Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz, sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." yanıtını verdi.

Ev kadınlarına verilecek prim desteği

Ev kadınlarına verilecek prim desteğiyle ilgili takvimin nasıl işleyeceği sorusu üzerine Işıkhan, "Gündemimizde var, orta vadede madde madde ele alacağız. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu koordinasyonunda yapılan iş kanunlarına yönelik toplantının verimli geçtiğini söyleyen Işıkhan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi'nde politika kurulları çok önemli bir yere sahip. Önemli politika stratejileri geliştiriliyor. 19 kanunla ilgili, işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde..." değerlendirmesinde bulundu.

Esnek çalışma ve uzaktan çalışma

Toplantıda esnek çalışma ve uzaktan çalışma gibi yeni modellerin de ele alındığını söyleyen Işıkhan, ön görüşmelerin gerçekleştiğini, ancak henüz bir takvim oluşturulmadığını belirtti.

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