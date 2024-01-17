Deniz Feneri Derneğinden 20 bin çocuğa kışlık kıyafet

Deniz Feneri Derneği, bu yıl 15. kez düzenlediği "Çocuklar Üşümesin Kampanyası" kapsamında ihtiyaç sahibi 20 bin çocuğa bot ve mont dağıttı.

Abone ol

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bağışçıların yardımıyla bu yıl 15'inci kez "Çocuklar Üşümesin Kampanyası" yapıldı.

Bu kış ülkedeki 20 bin çocuğa bot ve mont ulaştıran ekiplerin dışında, üniversitelilerden oluşan "Genç İyilik" kulübü öğrencileri de dağıtımlara sürekli destek veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin Genel Başkanı Mehmet Cengiz, 17 yıldır bitmeyen iyilik anlayışıyla dil, din, ırk ayırmadan yurt içinde ve yurt dışında insani yardımlar yaptıklarını belirtti.

Cengiz, kış aylarındaki yardımların genel olarak soğukla mücadeleye yönelik olduğunu kaydetti.

İstanbul'da iki, Ankara, İzmir, Erzurum, Antalya ve Şanlıurfa'da birer sabit giyim mağazaları bulunduğunu, çok sayıda ilde geçici giyim mağazaları açtıklarını, köylerdeki okullara dernek araçlarıyla ulaşarak öğrencilere kışlık giysi ve bot yardımlarına devam ettiklerini aktaran Cengiz, mağazalara davet ettikleri ihtiyaç sahibi aileler ile çocukların istedikleri giysileri ücret ödemeden aldıklarını ifade etti.

Cengiz, bu kış 20 bin çocuğa bot verdiklerine dikkati çekerek, hedeflerinin 30 bin çocuk olduğunu bildirdi.

Hayırseverler, mont, bot ve pantolondan oluşan giyim seti için derneğe 1050 lira yardımda bulunabiliyor.

İsteyenler, 5560'a "GİYİM" yazıp kısa mesaj göndererek 25 lira bağış yapabiliyor.