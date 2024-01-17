Staj ve çıraklık mağdurları harekete geçti! Ankara’da toplanacaklar

Staj ve çıraklıkta geçen sürenin emeklilik işlemlerinde geçerli sayılmasını talep eden vatandaşlar seslerini Ankara’dan duyuracaklar.

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Staj ve çıraklıkta geçen sürenin emeklilik işlemlerinde geçerli sayılmasını talep eden vatandaşlar Ankara’da toplanma kararı aldı.

Zorunlu olarak meslek liseleri ve çıraklık okullarından işletmelere çalışmaya yollanan ve sigorta girişleri yapılarak ellerine sigorta kartları verilen, yıllarca o numara ile işlem görüp sonunda aynı numara emekli olabileceği halde, staja başladıkları tarihin ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmediği için emekli olamayan mağdurlar haklarını aramaya devam ediyorlar.

Staj ve çıraklık sigortası mağdurları son olarak Türkiye genelinde örgütlenerek önce 18 ilde dernek, ardından kısa sürede federasyon çatısı altında birleşmişti.

Türkiye'nin dört bir yanından toplanacak federasyona bağlı dernek üyeleri ve çalışan mağdurlar, bu kez Ankara'da buluşuyor. Sosyal medyada “21 Ocak Ankaradayız” başlığı altında toplanan Staj ve çıraklık mağdurları duyuruyu sosyal medyada gündem yapmayı başardılar