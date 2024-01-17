Rahşan Ecevit vefatının 4'üncü yılında mezarı başında anıldı

Demokratik Sol Partinin (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in hayat arkadaşı Rahşan Ecevit, vefatının 4'üncü yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

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Anma programına, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal ve partililer katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan programda konuşan Aksakal, Rahşan Ecevit'in, yaşamı boyunca Türkiye'deki demokratik politikaların gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Ecevit'in tecrübelerini bir yöntem olarak belirlediklerini kaydeden Aksakal, "Onursal Genel Başkanımız, ruhunuz rahat olsun. Yetiştirdiğiniz evlatlarınız, demokratik solun inançlı kadroları, asil Türk milletini ve Atatürk ilkelerine bağlı laik Türkiye Cumhuriyeti'ni güvence altına almaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Dua okunması ve kabre karanfil bırakılmasının ardından anma programı sona erdi.