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Marmara Depremi'nden kalan 184 riskli bina yıkıldı

Marmara Depremi'nden kalan 184 riskli bina yıkıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te orta hasarlı binalar ile sosyal riskler oluşturan 184 metruk bina yıkıldı.

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Gölcük Belediyesi, 1999 Marmara Depremi'nden kalma, onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Son olarak Dumlupınar Mahallesi 149 Sokakta bulunan metruk yapının yıkım ve enkaz kaldırma işlemi belediye ekipleri tarafından tamamlandı. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte ilçe genelinde, sosyal riskler oluşturan, metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 124 bina, Denizevler’deki 50 ve eski sanayi alanındaki 10 bina yıkılıp enkazı kaldırılmış oldu.

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