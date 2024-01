Varto’da hava kirliliği arttı, vatandaşlar doğal gaz istiyor

Muş'un Varto ilçesinde çetin geçen kış mevsiminden dolayı yaşanan hava kirliliği had safhaya ulaşırken, vatandaşlar ise bunun önüne geçilmesi için ilçeye doğal gaz verilmesini istiyor.

İlçede kış mevsimin başlamasıyla birlikte artan kömür fiyatlarından dolayı vatandaşların ve özellikle bazı kurumların kalitesiz ve ucuz kömür kullanmalarından kaynaklı olarak binaların bacalarında çıkan dumanın oluşturduğu hava kirliliği her geçen gün artıyor. Mevsim itibariyle ısınmak için başka çarelerinin olmadığını ifade eden vatandaşlar, "Havalar çok soğuk, ısınmak için mecburen kömür yakıyoruz. Yetkililerden bir an önce bu hava kirliliği durumuna çözüm bulmalarını istiyoruz. İlçenin tamamına doğal gaz bağlanana kadar en azından binaların bacalarına filtre takılmalı. Filtreden sonra bir nebzede olsa hava biraz temiz olur” dediler. Muş’un diğer ilçelerine doğal gaz verildiğini ve sadece Varto ilçesinde doğal gaz olmadığını dile getiren vatandaşlar, bir an evvel ilçeye doğal gaz verilmesini talep ettiler.



Öksürerek yolda yürüyen Hakan Karakaş adlı vatandaş ise “Görüyorsunuz kalitesiz kömür kullanıyorlar. Dumanın kokusundan dolayı öksürüyorum. Ben sağlam iken astım hastası oldum. Dışarı çıktığımda nefes alamıyorum. Memleketimize doğal gazın getirilmesini istiyoruz. Devlet büyüklerimizden de doğal gazımızın bir an evvel getirilmesini talep ediyoruz. Temiz hava almak istiyoruz, yaşamak istiyoruz. Kalitesiz kömür kullandıkları için bir an evvel doğal gaz istiyoruz” ifadelerini kullandı.